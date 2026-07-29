Panamá fortalece su visión sostenible con la bioeconomía



En el marco de la Estrategia Nacional de Bioeconomía 2026-2040, Panamá celebró el II Foro Nacional de Bioeconomía, un espacio que reunió a actores clave de la ciencia, la política y la producción, para debatir sobre el futuro sostenible del país.

La Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) y el Sistema Nacional de Investigación (SNI) lideraron la organización del evento con el respaldo delel Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), como aliados estratégicos en la construcción de políticas públicas de innovación.



Durante el foro participaron investigadores, universidades, comunidades indígenas, ONGs y representantes del sector privado en el debate sobre cómo transformar la biodiversidad en motor económico y social en Panamá.

Asimismo, el foro permitió validar de manera participativa la visión nacional, los caminos prioritarios y las alianzas estratégicas que marcarán la hoja de ruta hacia una bioeconomía inclusiva.

En paralelo, se lanzó el capítulo panameño de REDBIO, conectando la política bioeconómica con la biotecnología de frontera y fortaleciendo la cooperación regional.

Además, el secretario de la Senacyt, Eduardo Ortega Barría, destacó que Panamá alberga cerca del 5% de la biodiversidad mundial y posee ventajas logísticas y energéticas únicas para impulsar este paradigma.

“Panamá alberga cerca del 5% de la biodiversidad mundial en apenas el 0,1% de la superficie terrestre, cuenta con una posición ístmica y logística de primer orden, territorios indígenas con conocimiento ancestral bajo el régimen del Protocolo de Nagoya/ABS y una matriz eléctrica mayoritariamente renovable. Esa ventaja natural no se convierte en valor económico sin política pública, ciencia aplicada y articulación institucional”, señaló.

En cuanto a la bioeconomía, entendida como el uso sostenible de recursos biológicos y conocimiento científico, se proyecta como una alternativa para diversificar la economía con impacto ambiental, social y económico.

