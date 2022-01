Panamá tienen cerca de un 1% de reinfección; ómicron cambiaría tasa

La tasa de reinfección con la variante delta en Panamá es de un 1% aproximado del total de las personas vacunadas con las vacunas de Pfizer y Astrazeneca.

El investigador clínico y director de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt), Eduardo Ortega-Barría, sostiene que antes de ómicron, los casos de reinfección eran extremadamente raros en personas vacunadas.

No obstante, el ingreso de la variante ómicron cambia el escenario, considerando que la infección previa con la variante delta no protege de una manera adecuada contra la variante ómicron, es cinco veces más infecciosa que delta y es capaz de escapar de la efectividad de la vacuna para infección, no así, contra las formas graves.

De acuerdo a la información de Sudáfrica, punto de origen de la variante, ómicron parece ser más leve en comparación con delta y otras, sin embargo, con la frecuencia alta de infecciones, se registrará un mayor número de personas hospitalizadas, en unidades de cuidados intensivos y probables muertes, indicó Ortega-Barría.

El médico aclaró que aunque se trata de una enfermedad más leve, tiene cinco veces más infecciones que muy probablemente terminen en hospitales.

Con las variantes que infectaban a dos personas nuevas se consideró que al inmunizar el 70% de la población mundial se podía interrumpir la pandemia, con delta que era capaz de infectar hasta cinco personas, el 80% y 85% de la población, con ómicron la capacidad de transmisión es de entre 10 y 12 personas, uno de los virus más transmisible que existen en la historia de la medicina después del sarampión que se transmite hasta 16 personas, lo que supone más del 90% de la población mundial vacunada para poder impactar la transmisión comunitaria, detalló el médico.

Ómicron representa el 80% de los aislamientos caracterizados por el Instituto Conmemorativo Gorgas, después de tres semanas transcurrida de la cuarta ola pandémica.'



La variante ómicron tiene una transmisibilidad de hasta 12 personas, para las próximas semanas se esperan de 8 mil a 10 mil casos diarios.

Se estima que esta nueva ola pandémica durará de seis a ocho semanas, lo que indica que seguirá incrementándose los casos de contagios.

A la velocidad que vamos, es probable que alcancemos los 8 mil a 10 mil casos en las próximas dos semanas, aunque con las medidas de bioseguridad para mediados de febrero, es probable que esta cuarta ola emprenda una caída, señala Ortega-Barría.

Frente a una enfermedad que está causando secuelas, afectar el cerebro, el corazón, los pulmones, y que pueden afectar psicológicamente y mentalmente, no deberíamos tener dudas por la aplicación de una tercera dosis de la vacuna, cuestionó el experto.

Hasta el 9 de enero, Panamá reportó más de 522 mil casos confirmados de covid-19, y más de 7 mil 400 fallecidos, con un 20% de positividad del total de pruebas diarias.

En cuanto a la protección en contra de infección o la enfermedad sintomática, Ortega-Barría indicó que dos dosis de la vacuna de Pfizer tiene una efectividad del 30% contra la infección causada por la covid-19, con el refuerzo la efectividad sube al 70% o 75%.

No obstante, cuando se refiere a la enfermedad grave, las dos dosis tienen una efectividad del 72%, si te la has puesto en los últimos cinco meses, en tanto, el refuerzo tiene una efectividad de 80% contra hospitalización, elevando la efectividad a cerca del 90%.

