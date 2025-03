Panamá tiene una “tarjeta amarilla” en materia de pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (Indnr), una advertencia que hizo la Comisión Europea, sin embargo, el Gobierno adelanta un plan nacional para recuperar la “tarjeta verde”.

Con la “tarjeta amarilla” se informa a Panamá los riesgos de ser considerado un país no cooperante en la lucha contra la pesca ilegal, además, se establece un canal de diálogo y cooperación para subsanar las deficiencias.

En 2014, Panamá obtuvo una “tarjeta amarilla”, posteriormente fue retirada, y en 2019, se hizo una segunda advertencia por una serie de deficiencias, no obstante, el presidente José Raúl Mulino adelantó que se ha avanzado en un 60% en el cumplimiento para sacar a Panamá de la lista de los países que no cooperan plenamente en la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.

El mandatario aseguró que se ha estado haciendo un “esfuerzo grande” en conjunto con las instituciones correspondientes y se han identificado los fondos públicos, a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), para reforzar las medidas que se están implementando para mitigar la pesca ilegal.

Los fondos serán destinados para contratar más inspectores de puerto, comprar cinco patrulleras, adquirir un software de trazabilidad, entre otros.

Adicional, se ha disminuido de 300 a 80 los puertos autorizados.

“Esto es un negocio importante para la industria pesquera panameña, ya que genera mucho empleo y puede llegar a percibirse $400 millones anuales en concepto de exportaciones, más todo lo que deriva eso en la cadena de valor. Así que, para el sector pesquero nacional, yo creo que es una muy buena noticia y vamos trabajando y les agradezco mucho el esfuerzo, el apoyo que están demostrando en poder avanzar como país”, acotó.

Las declaraciones del mandatario, que tuvieron lugar en la conferencia de prensa del 13 de marzo, se producen cuando el país se prepara para recibir una tercera auditoría por la Unión Europea (UE) en el segundo trimestre del 2025.

Tras la sanción de “tarjeta amarilla” hubo dos auditorías, una en 2020 y otra en 2022, pero no hubo resultados para recuperar la “tarjeta verde”.