Panamá

Panamá urge al SICA sistemas consulares solidarios con la realidad de mujeres migrantes

"No contamos con el apoyo del 100% de los organismos consulares", señaló Herrera. Desde el Inamu encontramos mujeres migrantes que no cuentan con documentos y no existe un mecanismo de parte del sistema consular que les garantice la obtención de los mismos, señaló.

Foro Regional sobre Derechos Humanos de las Mujeres, con énfasis en Mujeres Migrantes (COMMCA) se realizó este marte en Panamá. Foto: Cortesía