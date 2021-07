Piden mejores condiciones laborales para docentes contratados en aprendizaje acelerado

Ante el anuncio de la ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos, de que el programa de Aprendizaje Acelerado seguirá siendo implementado en los próximos años, dirigentes docentes solicitaron mejores condiciones laborales para los educadores que son contratados, así como la revisión de programas curriculares implementados durante la pandemia.

Gorday de Villalobos planteó que evalúan quedarse un par de años más con la estrategia educativa, como medida de apoyo para la recuperación de los estudiantes que están en sobre edad o que se han quedado rezagados para poder recuperar en un año lectivo, dos ciclos escolares.

Al respecto, el secretario general de la Asociación de Profesores (Asoprof), Fernando Ábrego, consideró que, de igual forma, debería revisarse el contenido del currículo priorizado que se está aplicando en la actualidad, el cual, a su criterio adolece de falta de contenido.

"También hay que ver como reforzar a los estudiantes regulares, porque los contenidos que hemos estado desarrollando en la educación a distancia, adolecen de material y es importante reforzar, por lo menos a los estudiantes de doceavo grado, que son los que van para la universidad", planteó Ábrego.

La preocupación por los estudiantes que no se conectaron a las clases virtuales, sigue latente entre los miembros de la comunidad educativa.

La ministra de Educación comunicó que se buscan alternativas para enfrentar la deserción, principalmente, en los dos últimos niveles de enseñanza media.

Sobre el particular, Ábrego afirmó que las cifras de deserción escolar son "tan abrumadoras" que el Ministerio de Educación (Meduca) no ha querido revelarlas.'



Al inicio del año escolar, la ministra dijo que los estudiantes que no se conectaron en 2020 a las clases virtuales fue cerca de 10 mil, cifra con la que no concuerdan dirigentes de educadores, los cuales afirmaron que son más.



El Aprendizaje Acelerado se comenzó a implementar a finales de marzo y en el programa se inscribieron 13 mil estudiantes.



El Meduca comenzará a evaluar lo que ha sido el desarrollo de las clases semipresenciales en el mes de agosto.



En esta semana debe instalarse el plan de organización del año escolar 2022, el cual sería totalmente presencial, con facilidades a determinados estudiantes.

El dirigente sugirió que en el verano, además de la recuperación de estudiantes reprobados, se trabaje en Aprendizaje Acelerado y en el reforzamiento para aquellos estudiantes que van para la universidad.

Subcontratados

Por otra parte, el dirigente de la Asoprof, Diógenes Sánchez, pidió mejores condiciones laborales para los educadores que son contratados para Aprendizaje Acelerado, cuya cantidad afirma desconocer, debido a que el Meduca no lo ha divulgado.

"Lo que están haciendo es que están subcontratando docentes, precarizando su condición laboral, para resolver una situación específica. Al ser contratados, por consiguiente, les están pagando por debajo del salario básico", expresó.

Además, a estos educadores se les está cargando con grupos que deberían ser atendidos por especialistas.

Mencionó el caso del Instituto Fermín Naudeau, donde cuatro docentes contratados para el programa, están atendiendo más grupos de estudiantes, debido a que no se han nombrado a 14 profesores.

"Están precarizando su labor, cuando debieran ser nombrados por las comisiones de selección de personal docente", recomendó Sánchez.

