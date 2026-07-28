Pitahaya y miel de abeja impulsan la oferta agroindustrial de Chame

La pitahaya, conocida como fruta del dragón, se ha convertido en una de las apuestas más prometedoras del mercado nacional. Su sabor diferente, exótico y su capacidad de transformación la posicionan como un cultivo estratégico en el comercio panameño.

En los últimos años, productores han encontrado en esta fruta tropical una alternativa para diversificar ingresos.

El interés por alimentos naturales y saludables ha impulsado la demanda de frutas locales. En este contexto, la pitahaya se perfila como una opción clave para fortalecer la oferta agrícola nacional.

Asimismo, la producción de miel de abeja artesanal también ha tenido un impacto significativo en el mercado panameño.

Paralelamente, la Agencia de Extensión Agropecuaria de Chame, junto con la Coordinación Regional de Agroindustria del Mida, realizó una gira técnica en empresas del distrito. El objetivo fue evaluar áreas destinadas a procesamiento agroindustrial.

En Pink Lion S.A., ubicada en Quintas de Chame, se inspeccionaron las instalaciones para el empaque de pulpa de pitahaya. Se verificaron condiciones de infraestructura, higiene y cumplimiento de requisitos técnicos, asegura el Mida.

Mientras tanto, en Estrada Company S.A., en Nueva Gorgona, se revisó el proceso artesanal de miel de abeja. Allí se orientó sobre certificaciones, buenas prácticas de manufactura y trazabilidad de la producción.

La inspección permitió identificar oportunidades de mejora y brindar recomendaciones para optimizar procesos. Con ello se busca garantizar inocuidad, calidad y valor agregado en los productos agroindustriales.