Poca eficiencia lleva a pensar futuro del Idaan

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) vive otra etapa de cambio de mando en la que es puesta en entredicho la eficiencia y gestión administrativa de la entidad.

A la renuncia del exdirector Rutilio Villarreal, ocurrido en marzo, se suma ahora la del subdirector, Luis Alberto Santanach y la del presidente de la junta directiva, Manuel González Ruiz.

Ha pasado casi tres décadas desde que la institución intentó ser privatizada en el gobierno de Ernesto Pérez Balladares y cerca de 25 años desde que se le incorporó una nueva norma legal para, supuestamente, modernizarla.

Aunque el Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (Conades) ha servido como brazo ejecutor de múltiples proyectos que el Idaan no hubiera podido desarrollar por sí solo, todavía se enfrenta a un difícil escenario de falta de financiamiento para grandes obras que desde hace varios años se construyen con la finalidad de llevar agua a donde no hay.

Tomás Bermudez, gerente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para México, Centroamérica y República Dominicana, organismo que ha financiado varios proyectos de agua, dijo que es necesario abrir a discusión que se puede hacer, como de crear una nueva institución hasta ver que se puede arreglar de la que se tiene actualmente.

Bermudez considera que el Idaan tiene poca flexibilidad desde el punto de vista de recurso humano y poca capacidad para poder contratar.

Por su parte, Frank De Lima, exministro de Economía, piensa que el problema del Idaan es institucional y aunque se les asigne mil millones de dólares no los podrá ejecutar.'

65

años cumple el Idaan este año. 2,707

trabajadores tiene el Idaan hasta el mes de marzo de 2026, de los cuales 2,664 son permanentes y 43 son eventuales, según datos de la Contraloría General.

Agregó que el modelo de negocio de la entidad está dañado, ya que la mitad del agua que se produce no se factura.

Fue más radical al plantear que se necesita una nueva entidad y repensar los precios que se van a cobrar, ya que los actuales en comparación con otros países son muy baratos y el consumo es hasta cuatro veces mayor que el promedio de América Latina.

Sugiere hacer un subsidio en el que los vecindarios más ricos paguen un poco más para subsidiar a los más pobres.

"Hay que cobrar el agua. Hay que subsanar las filtraciones que tienen las redes de distribución para no perder tanto en el camino", dijo De Lima.

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

Por su parte, Aida Ureña de Maduro, dirigente empresarial, coincide en que el problema del Idaan es administrativo, lo que incide en que no se le esté dando mantenimiento a las potabilizadoras y redes de suministro y provoca la carencia y falta de agua potable en varias comunidades.

A esto se suma un problema que no cambia que es la administración de los recursos del Estado, con instituciones con planillas muy altas y pocos recursos para inversión.

De Maduro, también se refirió al desorden que existe en la institución en cobrar por el servicio que brinda, lo que merma la capacidad de recursos que pueda tener.