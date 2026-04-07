POTSA expresa pesar por víctimas de explosión en La Boca y asegura colaboración

La empresa Panamá Oil Terminals S.A. (POTSA) expresó su profundo pesar por el fallecimiento de una persona y las afectaciones sufridas por otras personas, producto del accidente ocurrido ayer en el sector de La Boca, ubicado debajo del puente de Las Américas.

A través de un comunicado, la compañía indicó que el accidente involucró la explosión de un camión cisterna en áreas operadas por Environmental Solutions Development Inc., empresa con la que Panamá Oil Terminals S.A. mantiene un contrato de subarrendamiento de tanques y áreas operativas, en el marco de la concesión No. A-2008-2011 otorgada por la Autoridad Marítima de Panamá.

POTSA aseguró que desde el momento del accidente, activó sus protocolos de respuesta ante emergencias y está colaborando plenamente con las autoridades competentes, incluidos los cuerpos de socorro y las instituciones encargadas de la investigación.

“Ponemos a disposición toda la información y los recursos necesarios para esclarecer las causas y circunstancias del hecho y estamos en contacto directo con las familias afectadas para brindarles el apoyo que esté a nuestro alcance”, señala la empresa en el comunicado.

La compañía subrayó que la seguridad es el principio que guía cada una de sus operaciones, y este hecho los obliga a redoblar esfuerzos para que situaciones como esta no se repitan.

“Seguiremos de cerca el desarrollo de las investigaciones, cooperaremos con todas las instancias competentes y nos comprometemos a informar oportunamente a la opinión pública sobre cualquier desarrollo relevante”, sostiene la empresa.