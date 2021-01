Preocupa uso de las escuelas para proceso de vacunación contra la covid-19

Luego que el Gobierno Nacional anunciara que más de 1,000 colegios en todo el país se utilizarán como centros de vacunación contra la covid-19, la Asociación de Profesores de Panamá (Asoprof) solicitó al Ministerio de Educación (Meduca) que una vez culmine este proceso se inmediatamente sea desinfectados.

Versión impresa

Esto para garantizar la salud tanto de los estudiantes, profesores y administrativos que utilizarán estos planteles una vez se tome la decisión de regresar alas clases presenciales.

De acuerdo con Diógenes Sánchez, miembro de la directiva de Asoprof, esta solicitud la hacen toda vez que la mayoría de los estudiantes a nivel nacional no están incluidos en las fases de vacunación que contemplan las autoridades de salud, una vez se llegue a este proceso.

"La vacunación no se va a dar en menores de 16 años, es decir, que toda las escuelas primarias, premedia y gran parte de la básica no serán vacunados; los únicos que podrían vacunarse serían los estudiantes de sexto año. De undécimo grado hacia abajo no van ser vacunados y se pueden convertir en un foco potencial de propagación del virus", explicó.

En razón de esto, el dirigente indicó que le están solicitando al Meduca la sanitización de los centros escolares, una vez termine este periodo de vacunación, esto para evitar que el virus quede en el ambiente y pueda ser foco de contagio contra los estudiantes

"La verdad, sabemos que el Estado panameño no cuenta con una infraestructura para realizar este tipo de labores y al igual que se usan los colegios para las elecciones, ahora se utilizarán como centros de vacunación, por lo que hemos pedido que los colegios tiene que ser sanitizados, una vez culmine este proceso para garantizar la salud de toda la población panameña y, sobretodo, los estudiantes que son los que van a acudir a futuro a los centro escolares", expresó.

Sánchez agregó que ellos, como gremio son conscientes que el interés social predomina en toda esta situación, sin embargo les preocupa que se tomen a los colegios del país para habilitarlos como centros de vacunación. Esto porque, según él, por todos es sabido que las escuelas han estado abandonadas, a la intemperie y muchos colegios han sido vandalizados y saquedaos.'

1,101

escuelas a nivel nacional serán utilizadas para esta labor, según dicen las autoridades. 2,500

personas se calcula puedan utilizar estos colegios, una vez inicie la vacunación.

Añadió que frente a esto, muy poca información ha salido sobre la cantidad de colegios que han sido robados, esto porque no cuentan con el personal administrativo y trabajadores manuales, ya que según el profesor Sánchez se están dando despidos masivos por parte de las autoridades del Meduca.

Error

Otro de los que reaccionó a la decisión de utilizar las escuelas como centros de vacunación fue el doctor Eddy Carrera, miembro de la Sociedad Panameña de Salud Pública, quien calificó esto como un "error".

VEA TAMBIÉN: Molestias por resultados del concurso de Becas, ¿cuáles fueron los criterio que aplicó el Ifarhu?

Carrera señaló que los colegios son sitios donde no hay un servicio de urgencias, desfibrilador, adrenalina, corticoides, para que en caso de que haya una reacción anafiláctica de urgencia, poder trabajar inmediatamente y no esperar una muerte.

En su momento, las autoridades de Educación indicaron que los planteles escolares que se utilizarán en la fase dos del programa (para mayores de 60 años) deben tener internet para que quienes sean inmunizados puedan ser registrados en la plataforma que para estos fines mantiene la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG).

Para esta labor se utilizará la base de datos del Tribunal Electoral que se usa para cuando hay elecciones generales, cada cinco años en Panamá.