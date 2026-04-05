Presentan iniciativa para sancionar abandono de pacientes en hospitales

El abandono de pacientes en los centros hospitalarios públicos y privados del país podría conllevar sanciones si se aprueba el anteproyecto de ley No. 429 en la Asamblea Nacional.

En el caso de los adultos mayores, se estima que decenas han sido abandonados en las instalaciones de salud en los últimos años, una situación que preocupa a las autoridades y pone en perspectiva el comportamiento de la población.

Dichas acciones se registran principalmente en épocas de fiesta como carnavales, Semana Santa, Navidad y fin de año.

Las autoridades se han percatado de que algunas personas se aprovechan de los padecimientos de sus familiares para recluirlos en los hospitales durante las festividades pese a recibir el alta médica, dificultando el ingreso de nuevos pacientes.

Aunque el Código Penal ya castiga de manera general este tipo de comportamientos, la iniciativa busca establecer un procedimiento claro de acción para los nosocomios y las responsabilidades de los parientes de la persona en abandono.

El documento sugiere que el plazo de retiro de los pacientes en los hospitales a nivel nacional sea de 72 horas, para lo cual se notificará formalmente el alta médica y se dejará constancia de notificación.

Transcurrido el tiempo reglamentario, se declarará el abandono hospitalario mediante acto administrativo motivado.'



El objetivo de esta iniciativa es prevenir, regular y sancionar el abandono hospitalario de pacientes con alta médica, especialmente adultos mayores.



Carolina de Coloma, jefa del Servicio de Trabajo Social del Santo Tomás, explicó que el año pasado permanecían 11 adultos mayores en esta situación.



El documento sugiere que el plazo de retiro de los pacientes en los hospitales a nivel nacional sea de 72 horas.



Los familiares deberán asumir el cuidado y costos derivados del abandono.



Trabajo, Salud y Desarrollo Social.

Los nosocomios, en estos casos, estarán facultados para trasladar y coordinar el ingreso del paciente a centros de atención para liberar la camilla ocupada, luego de poner en contexto de la situación al Ministerio de Desarrollo Social (Mides).

Los familiares, por su parte, deberán asumir el cuidado y costos derivados del abandono.

El anteproyecto también autoriza al Estado a iniciar acciones contra los allegados del paciente para recuperar la inversión realizada.

"El Estado podrá repetir contra los responsables los costos incurridos por la permanencia indebida", subraya el escrito.

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

Daryelis Aponte, proponente de la iniciativa, ordena que, además de las sanciones que dicta el Código Penal, se les castigue a los familiares con multas y otras sanciones que serán definidas durante la discusión de la iniciativa en el Legislativo.

La atención de esta problemática estará a cargo del Mides, la Caja de Seguro Social, el Ministerio de Salud y el Órgano Judicial, quienes se encargarán de coordinar las acciones necesarias para garantizar el cuidado, protección y atención de las personas en abandono hospitalario.

Aponte sostiene que este fenómeno genera saturación del sistema de salud, uso ineficiente de los recursos, vulneración del derecho a la salud de terceros y desprotección de personas en condición de vulnerabilidad.

Considera que Panamá debe imitar el ejemplo de otros países como Colombia, Chile, México y España, en donde esta práctica es sancionada y se cuenta con un plan de acción para atender estos casos.