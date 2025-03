Presidente Mulino sancionará hoy la ley que reforma a la CSS

El presidente de la República, José Raúl Mulino, sancionará este martes la ley que reforma a la Caja de Seguro Social (CSS).

Así lo dio a conocer el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, en Telemetro Reporta.

Orillac sostuvo que el proyecto que se aprobó en la Asamblea Nacional no fue el que se presentó originalmente, sin embargo, creen que es un buen proyecto que tiene muchas bondades, por lo que el pueblo panameño tiene la certeza que va a seguir recibiendo sus pensiones, y el futuro de quienes aspiran a tener su pensión de vejez.

El ministro detalló que este proyecto mejora las pensiones, no aumenta la edad de jubilación, ya que se ha dejado en un esquema de análisis y estudio para ver cómo van las finanzas, además, le quita poderes al director de la CSS y quita la "coraza" que tenían los funcionarios.

En cuanto al llamado a huelga de los gremios docentes y trabajadores que rechazan la aprobación de la ley, Orillac indicó que no ve la razón de este paro.

Considera que los dirigentes de estos gremios tienen su agenda particular y lo único que quiere es crear el caos en un país que está tratando de salir de situación económica difícil.

Orillac enfatizó que el derecho a protesta es válido, pero el cierre de calles no lo es, al tiempo que, recalcó que el que no va a trabajar no tiene por qué cobrar.

Y esta medida incluye a los docentes, a quienes se le escuchó sus propuestas, no obstante, hay dirigentes creando una situación innecesaria, señaló Orillac.

“A los maestros no se les afecta en absolutamente nada en esta ley”, expresó el ministro.

Mencionó que los maestros deben ir a las clases a atender a los estudiantes, ya que la educación es el problema real que se tiene en el país.



Según Orillac, hay muchas mentiras de parte de estos grupos tratando de desviar la atención y de crear antipatía ante la ley.