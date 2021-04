¿Qué pasará con los estudiantes que no retornen a las clases semipresenciales?

La ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos, recalcó que no se pondrá en peligro la seguridad de los estudiantes que asistan a las escuelas, que desde la próxima semana impartirán las clases semipresenciales.

Gorday reiteró que la medida comenzará en planteles ubicados en comunidades con baja incidencia de casos de covid-19 y con poca matrícula de alumnos.

Según Gorday, en las comunidades seleccionadas, los niños asisten a pie a los colegios y los docentes viven en la comunidad, lo que no involucra una movilización en transporte público.

"No podemos, con la misma medida, hablar de las 3 mil escuelas. La mayoría de los niños en el interior vive cerca o va caminando. No los estamos exponiendo, ni es que no importen. Ni he pensado que los estudiantes se suban en el metro. No hemos hablado de eso. Los docentes de esas escuelas viven en el área y los que no, ya fueron trasladados por el Servicio Aeronaval", dijo Gorday a SerTv Noticias.

¿Qué sucede si algunos estudiantes no regresan a las aulas?

La jefa del Ministerio de Educación (Meduca) explicó que se debe garantizar la educación para todos los alumnos.

En tal caso, el maestro deberá organizarse para impartirles clases de manera presencial a los alumnos que acudan a los salones, y a aquellos que se queden en casa.

"La modalidad semipresencial es para aquellos padres que quieran hacerlo de forma voluntaria. No estoy hablando de los 800 mil acudientes que hay en el país. Es para las zonas de bajos casos. En una escuela multigrado de 20 estudiantes, por ejemplo, que vayan 10 y 10 no vayan porque el padre nos los quiere mandar, el docente y el centro educativo se organiza para brindar ese servicio educativo. Trabajará un día presencialmente con un grupo y otros días con los que se mantienen en casa", detalló.

La alta funcionaria mandó un mensaje de tranquilidad, porque se necesita iniciar este nuevo proceso como se ha realizado a nivel de toda la región.

La ministra enfatizó en que no se puede permitir que Panamá siga siendo el país que más días ha mantenido sus escuelas cerradas.