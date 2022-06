¿Qué riesgos para la salud implica comer un solo plato de alimentos al día por falta de dinero?

Un 36% de los panameños consultados por Gallup Panamá, con respecto a la cantidad de comidas que la situación económica les permite ingerir, respondió que solo tiene para dos platos diarios, mientras que el 10% dijo que solo tiene para uno.

Aunque todavía un alto porcentaje (53%) puede permitirse el desayuno, almuerzo y cena; la realidad de los que no pueden asumirlo es complicada. Además de ver cómo llevan el plato a la mesa, los problemas de salud que pueden acarrear por la falta de una alimentación completa están latentes.

El nutricionista Nicanor Montero, integrante de la Fundación Panamá Saludable, advierte que tanto adultos como niños están expuestos a diferentes situaciones que ponen en riesgo su salud.

Recuerda que al comer una sola comida, el organismo de ese individuo se predispone a desarrollar enfermedades como hipertensión, diabetes y anemia.

"Si una familia come una sola comida habrá falta de alimentos que contengan los cinco grupos (carbohidratos, proteínas, frutas, vegetales, grasa y azúcar), lo que afectará el buen crecimiento en los niños. En algunas poblaciones ya hay desnutrición y con esta situación el problema se duplicará porque el cuerpo no recibe los nutrientes requeridos", señala el experto.

En este sentido, esa carencia de nutrientes también haría vulnerable al niño a las enfermedades estacionales como los resfriados o diarrea.

La población en general, en tanto, presentaría cuadros de gastritis, bajo rendimiento laboral y dolor de cabeza debido a que el cuerpo pide alimentos y no los recibe.

Cuando el dinero no alcanza y hay que priorizar, el profesional de la salud aconseja elegir alimentos con los que el cuerpo reciba los nutrientes básicos.

"Debemos elegir alimentos que contengan carbohidratos, como el arroz, banano y algunas verduras. No hay que dejar por fuera las frutas y vegetales de la temporada (zapallo, pimentón, naranjas o mangos) que están más económicos", agregó Montero, vocero de la fundación en la comarca Ngäbe-Buglé.

Montero subraya que las guías alimentarias para Panamá indican que se debe consumir desayuno, almuerzo, cena y merienda, que contengan todos los grupos de alimentos. La merienda dependerá de los requerimientos del individuo.

"En Panamá, con tanto problema, la recomendación queda en peligro porque no hay dinero para llevar variedad de alimentos a casa. El riesgo está en que solo se come una comida y esta es el almuerzo porque así se evita el desayuno con tal de comer al mediodía, y en la cena no hay nada. Es importante mejorar las políticas alimentarias para no tener estas enfermedades crónicas en el futuro, sobre todo en la población de bajos recursos", sentenció el nutricionista.

