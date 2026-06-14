Realizan jornada para fortalecer la unidad, los valores y el bienestar social

Con el propósito de fortalecer los valores familiares y promover espacios de convivencia, orientación y sano esparcimiento se realizó la segunda edición de la Gran Feria Familiar “Rescatamos la Familia, Rescatamos Panamá”, una iniciativa interinstitucional e intersectorial que reunió a entidades públicas, empresas privadas, organizaciones de la sociedad civil y organismos de cooperación.

La actividad, desarrollada en el marco de la celebración del Mes de la Familia, ofreció a más de mil visitantes una amplia gama de servicios, información, orientación y actividades recreativas diseñadas para promover el bienestar integral, la unidad familiar y la transmisión de valores fundamentales para la construcción de una sociedad más solidaria y resiliente.

Durante la jornada, los asistentes tuvieron acceso a servicios de salud, orientación psicológica y familiar, programas sociales, actividades educativas, culturales y deportivas, además de espacios recreativos para niños, jóvenes y adultos.

La Gran Feria Familiar se enmarca en los esfuerzos impulsados por la Comisión Nacional para el Desarrollo, Promoción, Divulgación y Fortalecimiento de los Valores Familiares, Cívicos, Éticos y Morales, creada mediante la Ley 318 de 23 de agosto de 2022. Esta instancia tiene la responsabilidad de elaborar y coordinar el Plan Nacional para el fortalecimiento de los valores familiares, cívicos, éticos y morales, así como promover una cultura de legalidad en la sociedad panameña.

La ministra de Desarrollo Social, Beatriz de Carles, destacó que el fortalecimiento de la familia constituye una prioridad para la administración gubernamental, al considerar que hogares más sólidos contribuyen a comunidades más seguras, solidarias y con mayores oportunidades para todos.

La actividad contó con la participación de la ministra de Educación, Lucy Molinar, quien acompañó a la titular de Desarrollo Social durante el recorrido por los diferentes espacios de atención y servicios

La Gran Feria Familiar “Rescatamos la Familia, Rescatamos Panamá” reafirma el compromiso de las instituciones participantes de continuar impulsando acciones orientadas a promover la integración familiar, la convivencia pacífica y la construcción de una sociedad basada en el respeto, la responsabilidad y la solidaridad.

Comisión de Valores

La Comisión es presidida por el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) y está integrada por representantes del Ministerio de Educación, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNIAF), el Tribunal Electoral, la Defensoría del Pueblo, la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE), la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), clubes cívicos, el Comité Ecuménico, el Comité Interreligioso, la Alianza Evangélica de Panamá, el Consejo de Rectores de Panamá, el Consejo Nacional de Periodistas, asociaciones de padres de familia del sector público y privado, y el Magisterio Panameño Unido.

Asimismo, el Gobierno Nacional adoptó mediante el Decreto Ejecutivo N.° 19 de 6 de junio de 2024 el Plan Nacional para el Desarrollo, Promoción, Divulgación y Fortalecimiento de los Valores Familiares, Cívicos, Éticos y Morales, y de una Cultura de Legalidad, instrumento que orienta las acciones dirigidas a fortalecer la familia, la educación en valores y la convivencia pacífica en todo el país.