Senafront rescata embarcación a la deriva con 16 personas a bordo en aguas de Guna Yala

Una embarcación que se encontraba a la deriva a unas 40 millas náuticas de la comunidad de Ustupu, en la comarca Guna Yala, fue rescatada por Unidades de Botes Especiales (BATBBEE) del Servicio Nacional de Fronteras.

Detalla Senafront que la acción operativa se activó tras recibirse una alerta emitida por el Centro Regional de Operaciones Aeronavales (CROAN), lo que permitió desplegar los recursos necesarios para ubicar la nave en condición de emergencia.

Al momento de ser localizada, la embarcación mantenía a bordo a 16 personas de diversas nacionalidades y presentaba fallas mecánicas que provocaron la pérdida total de propulsión, dejándola expuesta a los riesgos propios de alta mar.

Cuatro de los rescatados son noruegos, dos argentinos e igual número de colombianos, australianos, alemanes, suizos, daneses y un estadounidense.

Federico Allende, capitán de la embarcación relató que solicitaron el auxilio de Senafront por un desperfecto del velero en el que venían navegando desde Colombia rumbo a Panamá.

"Sufrimos pérdida del gobierno (de la nave) estuvimos a la deriva por horas por suerte al acudir al Senafront han venido sumamente rápido nos han remolcado a puerto seguro, estamos agradecidos por los servicios prestados y por la rapidez", expresó.

Por su parte, tres ciudadanos panameños fueron rescatados sanos y salvos en aguas del pacífico al sur de Isla Taboga luego de que se registrara una situación de emergencia mientras realizaban un paseo familiar, informó el Servicio Nacional Aeronaval.

Los tripulantes habían zarpado desde el Muelle de Diablo con destino recreativo cuando se presentó el incidente.

Se trata de una mujer de 29 años, su esposo de 33 y un adulto mayor de 65 años, padre de la joven, quienes fueron auxiliados inicialmente por pescadores del área.

Posteriormente, unidades de Búsqueda y Rescate (SAR) de la Aeronaval acudieron al sitio a bordo de un bote de patrullaje costero BPC-2805, efectuando su traslado seguro hacia la Base Naval Capitán de Fragata Noel Antonio Rodríguez Justavino.

A su llegada, los tres ciudadanos recibieron atención médica por parte de paramédicos aeronavales, reportándose en condición estable.