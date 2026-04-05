Senniaf informa que se evadieron tres menores de albergue privado

La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) informó este domingo que tres adolescentes se evadieron de un albergue privado.

Tras conocerse el hecho, se activaron de inmediato los protocolos de búsqueda en coordinación con las autoridades, señalaron en un comunicado.

No obstante, como resultado de estas acciones, una de las menores ya fue localizada.

Las labores continúan para dar con el paradero de las otras dos adolescentes, por lo que en las próximas horas se tiene previsto activar una alerta Amber.

Las autoridades mantienen el operativo en curso y solicitan a la población brindar cualquier información que contribuya a ubicar a las adolescentes.