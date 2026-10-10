Sinaproc suspende todas las actividades previas al III Simulacro Nacional

Las actividades previas al III Simulacro Nacional, así como el ejercicio de evacuación programado para el lunes 12 de octubre de 2026 a las 10:00 a.m., han sido suspendidas tras el terremoto, informó este sábado el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC).

De acuerdo con la institución, esta decisión responde a la necesidad de priorizar la seguridad de la población y mantener la atención en el monitoreo, la evaluación de posibles afectaciones y las acciones de respuesta ante la situación sísmica registrada en el país.

Encuentra más noticias de Panamá América en Google Elígenos como fuente preferida y accede más fácilmente a nuestras noticias cuando busques información en Google.

"Sinaproc agradece la comprensión y colaboración de todas las entidades, organizaciones y personas que se han sumado a los preparativos de esta iniciativa nacional de prevención y reducción del riesgo de desastres", señala el comunicado.

La institución recalcó que todas las actividades quedan suspendidas hasta nuevo aviso. Cualquier actualización será comunicada oportunamente a través de los canales oficiales de SINAPROC.

"Reiteramos a la población la importancia de mantener la calma, seguir las recomendaciones de las autoridades y mantenerse informada mediante fuentes oficiales", añadió.