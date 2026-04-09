Terrenos bajo el Puente de las América podrían tener otro uso

El presidente José Raúl Mulino confirmó que está evaluando el posible traslado o demolición de los tanques ubicados bajo el Puente de las Américas, donde el pasado lunes se produjo una explosión que detuvo el tráfico sobre la estructura.

Aclaró que aún no se ha tomado una decisión definitiva, pero es algo que está siendo analizado y dependerá de los resultados del informe técnico que realiza el Ministerio de Obras Públicas (MOP) e ingenieros del ejército de Estados Unidos.

No obstante, señaló que dichas tierras podrían ser utilizadas para "otros menesteres", sin especificar el tipo de operaciones que se realizarían en la zona.

"Son infraestructuras muy viejas y abandonadas; a lo mejor no tienen mayor valor ni utilidad en el tiempo; eso lo van a evaluar los técnicos de la AMP (Autoridad Marítima de Panamá) y se decidirá", dijo en respuesta a Panamá América.

El mandatario explicó que entre el Pacífico y el Atlántico hay un poco más de 100 hectáreas de tierra con estas tanquerías que, de no ser necesarias, podrían ser aprovechadas para el desarrollo de otras operaciones.

Mulino aprovechó la coyuntura del momento para reiterar a la población que la zona está siendo parte de una investigación penal; por lo tanto, no está abierta al público.

"Le pido a la Policía que, por favor, restrinja el acceso a todos aquellos que no tengan absolutamente nada que ver con este problema; desde allí no vamos a taquillar nada, no entra nadie que no tenga que entrar", advirtió.

Además de las inspecciones técnicas, el MOP realizará pruebas de laboratorio a partes metalizadas del puente y se instalarán medidores de formación en diversos puntos para evaluar su estado actual.

Aseguraron que la apertura de la vía responde a estudios técnicos realizados por distintas entidades, entre ellas el Cuerpo de Bomberos, la Universidad de Panamá y la Universidad Tecnológica de Panamá, por lo que la población puede tener la certeza de que el paso es seguro.

El director de la AMP, Luis Alberto Roquebert, indicó que la concesión a la empresa en donde ocurrió el siniestro ya estaba bajo investigación para garantizar el mantenimiento adecuado a los tanques que proviene de 1945.

La entidad llevará a cabo varias mesas de conversación con el Ministerio de Ambiente para definir el tratamiento que le darán a la zona.

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"Esas áreas son muy valiosas porque tienen acceso al mar, entonces responsablemente se evaluarán las actividades que se desarrollan actualmente", acotó.