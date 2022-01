Tuberculosis, enemigo latente que gana terreno por el desconocimiento social

Versión impresa

Las condiciones socioeconómicas, el hacinamiento, la desnutrición y la falta de información favorecen la prevalencia de la tuberculosis en Panamá, a través de los tiempos, advierte el investigador y presidente de Asociación Panameña Antituberculosa (OPAT), Amador Goodridge.

Históricamente por ser sitio de tránsito, Panamá se ha enfrentado a muchas enfermedades, pero particularmente a la tuberculosis.

Goodridge sostiene que existen registros previos que indican que la incidencia de la tuberculosis en Panamá fue muy alta, alcanzado hasta los 600 casos por cada 100 mil habitantes, información que asegura consta en los archivos de la armada de los Estados Unidos, durante el proceso de saneamiento del istmo antes de la construcción del Canal de Panamá.

Sostiene que durante la construcción del Canal Francés, posteriormente, el canal de los Estados Unidos, la migración de personas que no vivían en las mejores condiciones sociales, provocaron una alta transmisión de la bacteria que se radicó en el país desde esa época hasta nuestros días.

Con los años y la ciencia, esa incidencia ha bajado hasta unos 40 casos por cada 100 mil habitantes, lo que sigue siendo una casuística muy elevada, advierte el científico. Hacia el 2018, en Panamá se reportaron unos 1,800 casos, aproximadamente.

En los años 50 con la segunda guerra mundial y la penicilina se logró bajar la incidencia, y para los años 70 se había controlado la epidemia a nivel global y local. Con la aparición del VIH hacia los años 80, el virus provocó que la enfermedad despertara en las personas que estaban infectadas latentemente.

En cuanto a la incidencia en Panamá, el científico sostiene que a la fecha se mantiene una vigilancia en la comarca Ngöbe Buglé donde se está detectando un alto número de niños con tuberculosis.

Solamente, el año pasado se reportó en un hospital de la provincia de Chiriquí cerca de 25 niños con tuberculosis, y tuberculosis congénita, es decir, niños que nacen con tuberculosis.

No obstante, aclaró que la tuberculosis no es un tema de las comarcas. Los números absolutos de los casos de la tuberculosis indican que la gran carga está en el área de Panamá Metro y Panamá Oeste con un 50% a un 60% de los casos, detalla el investigador.

¿Por qué si estamos en la ciudad tenemos estos casos de tuberculosis?

El médico atribuye esta realidad a la falta de información sobre la enfermedad. "Cerca de 500 casos de tuberculosis se reportan en el perímetro metropolitano donde existen muchas instalaciones de Salud, donde el acceso es mucho más fácil que en las comarcas, y en donde, en un radio de 10 kilómetros cualquier persona puede buscar atención", lamentó el investigador.

En los últimos seis años, Panamá ha sido objeto de financiamiento internacional con aportes globales de hasta 9 millones de dólares, aproximadamente, para atender VIH y tuberculosis, así como aportes para garantizar un diagnóstico gratuito a la población.

‘No hay excusa de la disponibilidad de prueba, depende de que el individuo sea consciente de la enfermedad”, señala el científico.

Desde el 2003, Panamá busca financiamientos robustos para atender la enfermedad, para extender el diagnóstico hacia las áreas de difícil acceso. Para el 2014, se logró unos 9 millones de dólares para diagnóstico, tratamiento, fortalecimiento del personal de salud, que no contaba con las herramientas, así como las partes normativas con planes estratégicos para el control de la tuberculosis.

Con estos recursos se trajeron equipos PCR en tiempo real que se han instalado a nivel nacional, fortaleciendo la plataforma de diagnósticos, se han creado diplomados para entrenamiento del personal de Salud, y se logró incorporar a la Caja de Seguros Social (CSS) para funcionar articuladamente con el Ministerio de Salud (Minsa).

La parte jurídica también se ha fortalecido hacia el 2020 con la primera Ley de Tuberculosis en Panamá, para el control de la enfermedad. Así mismo, se relanzó la Asociación Panameña Antituberculosa (OPAT) para impulsar la conciencia social.

Origen de la tuberculosis en Panamá

"Investigaciones a través del genoma de la bacteria (linajes), dan cuenta de que Panamá es un país fascinante", agrega.

La caracterización de los linajes de la bacteria han identificado linajes del mediterráneo, de Asia, de África y de Suramérica. En Panamá confluye una tormenta de bacterias de tuberculosis del mundo por su posición geográfica.

En el caso de Colón, se identificó que la mitad de las bacterias de la tuberculosis tiene un origen asiático, específicamente de Vietnam. Esto puede tener su origen en la necesidad de servicios para la construcción de Canal de Panamá, así como la fuerte migración de comerciantes árabes, paquistaníes, etc.

Señala que en Colón se ha establecido el linaje Beijing, que viene de la ciudad con el mismo nombre, pero que circula en Asia, India y el Medio Oriente. Casi el 50% de los casos corresponden al linaje Beijing, pero cuando se evalúa en la ciudad capital este se diluye y hay una mezcla de todas las clases a nivel mundial.

La ciencia ha dicho que los linajes de la tuberculosis afectan a grupos étnicos, pero la mezcla genética en Panamá revela otra realidad. El linaje Beijing se especializa en afectar a personas asiáticas, no obstante, infecta a Colón, una población 50% afrodescendiente. Ante esta realidad, científicos en Panamá realizan estudios evolutivos para aclarar este comportamiento.

¿Qué es la tuberculosis?

La tuberculosis es una enfermedad infecciona que resulta estar en los primeros lugares del mundo, se transmite por el aire a través de gotículas y es causada por una bacteria, que es expulsada por la tos o por hablar, infectando a personas susceptibles.

Cuando entra en el cuerpo humano puede causar una infección latente, que es cuando la bacteria puede permanecer dormida en los pulmones de la persona hasta por dos años y dependiendo de factores como el VIH, la nutrición e inclusive la diabetes, puede reactivarse y causar la enfermedad en el hospedero.

Una de las buenas noticias de la tuberculosis es que el tratamiento es efectivo, a nivel de la ciencia global tenemos más de 50 años con medicamentos, y también hay tratamientos recientes. Este tratamiento consiste en cuatro medicamentos que se aplican por dos meses Isoniazida (INH), Rifampina (RIF), Etambutol (EMB), Pirazinamida (PZA) y posteriormente, se continúa con Isoniazida (INH) y Rifampina (RIF) por cuatro meses más, es decir, que el tratamiento demora seis meses, para garantizar que el paciente esté completamente curado.

La tuberculosis es una enfermedad que tiene cura, y hay que detectar de forma temprana, indicó.

Tuberculosis vs. Covid-19

El presidente de Asociación Panameña Antituberculosa (OPAT), Amador Goodridge, explica que la combinación entre covid-19 y tuberculosis, no es de mayor preocupación porque no aumenta la mortalidad.

Al inicio de la pandemia hacia el 2020, se observaron una triple infección, personas que tenía VIH, tuberculosis y covid-19 que sobrevivieron sin complicaciones porque el tratamiento y el manejo es efectivo.

¿Cómo diferenciamos entre tuberculosis y covid-19 en casa?

En el caso de la tuberculosis los síntomas son crónicos y toman mucho más tiempo que los 14 días de la covid-19, empezará con unos 15 días de tos con flema, crónica sin presentar otros síntomas. En menos de 14 días el paciente con covid-19 presenta tos, dolor de cabeza y otros síntomas, detalló el científico.

Otra característica de la tuberculosis, es que semana por semana se va notando la pérdida de peso.

Lo cierto es que en ambos casos hay que atender el diagnóstico temprano, y realizar la trazabilidad. Al igual que en la covid-19, las personas que conviven con las personas afectadas con tuberculosis también pueden resultar infectadas.

