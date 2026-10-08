Universidad de Panamá proyecta nueva sede en El Valle de Antón por B/. 3.2 millones

La Universidad de Panamá (UP) impulsa el proyecto para la edificación de la nueva sede de la Extensión Universitaria de El Valle de Antón, adscrita al Centro Regional Universitario de Coclé, con una inversión estimada de $3,243,449.00, esto según una nota publicada en la web de esa casa de estudios.

La iniciativa busca descentralizar la educación superior y responder a las dificultades de transporte y costos que enfrentan los jóvenes de esta zona turística y agrícola para trasladarse hasta la sede regional en Penonomé.

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El proyecto, cuya propuesta técnica se perfecciona para ser incluida en el presupuesto de inversión de 2027, se levantará sobre un globo de terreno de dos hectáreas cedido por la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (ANATI), ubicado en las proximidades del hotel La Compañía.

Desglose presupuestario y características de la obra

La obra contempla el diseño, construcción y equipamiento de una estructura de dos niveles con un estilo arquitectónico neoclásico-campestre, diseñado para integrarse armónicamente al entorno ecológico de El Valle:

Componente Inversión Estimada (B/.) Construcción del edificio $ 2,445,960.00 Mobiliario y equipamiento tecnológico $174,243.00 Estacionamientos, calles, aceras y obras exteriores $623,246.00 Inversión Total Proyectada $3,243,449.00

El inmueble albergará aulas para 30 estudiantes, biblioteca, laboratorio de informática, salón de conferencias, jardín central, atrio de doble altura y pórtico monumental.

Asimismo, incorporará criterios de accesibilidad universal, rampas, planta de tratamiento/tanque séptico, facilidades de videovigilancia y portón de acceso controlado.

Oferta académica vinculada al potencial socioeconómico

En la ntoa publicada en la web universitaria se informa que el doctor Fulgencio Álvarez, director general de los Centros Regionales y Extensiones de la UP, explicó que la propuesta académica responderá a los diagnósticos socioeconómicos realizados en la provincia de Coclé.

Las áreas de formación priorizadas incluyen:

Para areas como Turismo y Hotelería se evalúa la creación de un técnico conversacional en inglés con articulación hacia licenciaturas, así como programas de turismo rural sostenible.

Mientras que para el sector Agropecuario y Comercial las ofertas académicas serán adaptadas a la agricultura local, mercadeo y producción artesanal.

"Es un área protegida y una de las condiciones que presentó la comunidad educativa de El Valle era que había que proteger la ecología. El diseño busca integrarse al entorno y responder a la actividad turística de la zona", precisó Álvarez.

Antecedentes e impulso institucional

La presencia universitaria en El Valle de Antón tuvo un antecedente en 2012 mediante un programa anexo temporal. El proyecto cobró nuevo impulso a partir de 2025 tras gestiones impulsadas por el diputado Orlando Carrasquilla y respaldadas por la rectoría de la institución.

De concretarse la asignación presupuestaria, la nueva infraestructura no solo funcionará como centro de enseñanza superior, sino también como un polo para congresos científicos, seminarios y actividades culturales en la región central del país.