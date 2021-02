Walkiria Chandler: Personas que comparecieron por caso de albergues firmaron acuerdo de confidencialidad por 10 años

La diputada suplente Walkiria Chandler, quien pertenece a la subcomisión la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea Nacional y quien participó en el trabajo de investigación junto a otras diputadas sobre la situación en los albergues de Panamá, dijo que los nombres de los albergues en los que se encuentran los niños, así como sus cédulas o nombres no serán publicados.

Chandler dijo que en vez de hacer referencia a esta información es más importante y necesario girar la mirada hacia afuera porque allí están los pedófilos, abusadores y agresores que se benefician de la confianza.

"Aquí no se puede perder el norte y existe una reserva del sumario y en el caso específico de las personas que comparecieron en la subcomisión de la Asamblea Nacional se firmó un acuerdo de confidencialidad por 10 años", sostuvo la diputada.

El trabajo que se realizó técnico y profesional, se hizo en conjunto con diferentes especialistas en salud mental, entre los que destacó sociólogos y trabajadores sociales para poder documentar toda la información, inclusive magistrados expertos en temas de niñez, añadió Chandler.

"Esto se manejó de esta manera porque, no queremos que se nos diga que el proceso está viciado o que el Estado, los operadores de justicia no cuentan con suficiente información para investigar", dijo la abogada.

Antes de iniciarse la investigación ya existía un informe de una trabajadora social de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), añadió Chandler y en cuanto puso en conocimiento al Despacho Superior de todas las posibles irregularidades e incluso entrevistó a un menor afectado, lo único que logró es que se desvinculara de su cargo.

Esto ocurre porque lamentablemente los verdaderos profesionales en temas de niñez y familia no están alineados con la visión político partidista que tienen algunas instituciones, dijo la diputada suplente.

Por su parte, el sociólogo Alonso Ramos, quien participó en esta investigación agregó que se utilizaron tres técnicas, entre las que mencionó, entrevistas semiestructuradas, trabajo y observación de campo y análisis documental de cinco años atrás.

"A los niños los vimos en el trabajo de campo y de allí se pudo recabar mucha de la información que están vertidas en el informe y también tuvimos acceso a todos los informes de las trabajadoras sociales" dijo Ramos.

Ramos dejó claro que el problema de los albergues que data de aproximadamente unos 15 años atrás se debe también a la falta de institucionalidad y la política que ha tenido el Estado panameño en los temas de niñez.

Las declaraciones tanto de la diputada suplente, así como del sociólogo se dieron en el programa Radar, en donde la diputada suplente Chandler concluyó que estarán vigilantes de que este proceso no se caiga y no se engavete, porque de por medio están los niños, que no son el futuro, sino el presente.