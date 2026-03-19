Aprehenden a conductor que disparó contra chofer de chiva en Arraiján

El conductor de una camioneta blanca que ayer le disparó al chofer de una chiva de pasajeros fue aprehendido este jueves en el sector de Burunga, Arraiján, en Panamá Oeste, según confirmó la subcomisionada Keyla Martínez, de la Policía Nacional.

El hecho se dio en medio de una situación de tránsito que inició en el sector de Nuevo Chorrillo, debido a que, al parecer, el colectivo no le dio paso para cambiar de carril. La discusión culminó más adelante, en el puente de Nuevo Arraiján, donde el conductor de la camioneta disparó contra el colectivo e hirió al conductor en el pie izquierdo.

Ayer se informó que solo el conductor de la chiva había resultado herido, pero hoy la subcomisionada Martínez confirmó que fueron dos las víctimas de este atentado.

Se detalló que, según versiones tanto del conductor como de los pasajeros, quien manejaba el vehículo particular no les permitía rebasar, lo cual es analizado por las autoridades para determinar si hubo una conducción temeraria.

Al conocer el hecho, unidades policiales del distrito de Arraiján iniciaron un férreo operativo y lograron ubicar el auto particular en el sector de Burunga, donde se procedió con la aprehensión del sospechoso.

El caso fue puesto a órdenes de las autoridades judiciales, quienes continuarán y profundizarán las investigaciones para esclarecer lo sucedido.