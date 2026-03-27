Migración tendrá cerca de mil efectivos en operativo de Semana Santa

El Servicio Nacional de Migración (SNM) ha destinado un total de 989 unidades para el operativo de Semana Santa 2026, que estarán distribuidas en puntos estratégicos a nivel nacional.

Habrá 663 efectivos en Ciudad de Panamá; 69 en Chiriquí; 56 en Colón; 47 en Herrera; 29 en Coclé; 28 inspectores en Veraguas; 25 en Darién; 22 en Chepo; 21 en Los Santos; 17 en Bocas del Toro y un total de 12 unidades migratorias en Guna Yala.

Estas acciones buscan fortalecer los controles migratorios, la verificación de estatus de extranjeros y la prevención de actividades ilícitas durante este periodo de alta movilidad de personas.

El operativo se desarrolla en coordinación con instituciones como la Policía Nacional, el Servicio Nacional de Fronteras, el Servicio Nacional Aeronaval y el Sistema Único de Manejo de Emergencias.

Con este esfuerzo interinstitucional, el Servicio Nacional de Migración reafirma su rol dentro de la estrategia nacional de seguridad, velando por un entorno seguro tanto para nacionales como para visitantes.