Prestamistas de "Gota a Gota" no se les permitió el ingreso al país

Dos ciudadanos de nacionalidad colombiana fueron impedidos de ingresar al territorio nacional durante los controles migratorios en el Aeropuerto Internacional de Tocumen.

Los pasajeros arribaron procedentes de Florianópolis, Brasil, y al perder su conexión a Bogotá intentaron ingresar al país.

Encuentra más noticias de Panamá América en Google Elígenos como fuente preferida y accede más fácilmente a nuestras noticias cuando busques información en Google.

Al ser entrevistados, manifestaron que su viaje tenía como fin laborar como prestamistas para una organización conocida como "Gota a Gota", modelo de cobranza frecuentemente asociado a redes de delincuencia organizada.

Adicionalmente, durante la revisión de su equipaje de mano, se encontraron tarjetas que utilizaban para el control de cobros.

En consecuencia, las autoridades del Servicio Nacional de Migración aplicaron el Artículo 50, numeral 5, del Decreto Ley 3 del 22 de febrero de 2008, se les impidió el ingreso y continuaron su viaje de regreso a su país de origen.

El Servicio Nacional de Migración reitera que los filtros de verificación en puertos de entrada operan de manera permanente para prevenir la llegada de personas vinculadas con actividades delictivas, en resguardo de la seguridad ciudadana.

