Privan de su libertad a funcionaria dentro de instalaciones del Minsa en Colón

El Ministerio de Salud (Minsa) en Colón condenó enérgicamente un hecho de violencia registrado este Sábado Santo en la sede de la región de salud de esa provincia, cuando un sujeto privó de su libertad a una funcionaria que se encontraba de turno.

El individuo ingresó a la sede regional a cometer el acto ilícito, sin embargo, gracias a a la rápida acción policial fue detenido y se encuentra a disposición de la fiscalía correspondiente.

La profesional de la salud recibió atención médica integral inmediata y tendrá acompañamiento psicológico.

Se ha activado el protocolo institucional de protección a víctimas de violencia y se coordina con las autoridades competentes para garantizar su derecho a la privacidad, la salud y la justicia.

El Minsa reiteró que garantizará el acompañamiento institucional a la funcionaria en los ámbitos laboral, legal y de salud.

Por otra parte, se ha dispuesto la revisión inmediata de los protocolos de seguridad en todas las instalaciones de la Región de Salud de Colón.

El Minsa comunicó que tomará todas las medidas necesarias para que hechos como este no se repitan.

