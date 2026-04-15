Sicarios asesinan a conductor tras persecución en Llano bonito

El conductor de una camioneta de color gris, cuya identidad se desconoce por el momento, fue asesinado la tarde de este miércoles en la Calle 117 Este con Calle Llano Bonito, corregimiento de Juan Díaz.

La información preliminar del caso detalla que sicarios que iban en otros dos vehículos lo estaban persiguiendo. Según testigos, en la calle 117, uno de los vehículos se le atravesó por delante a la camioneta, mientras que del otro carro se bajaron varios pistoleros que dispararon contra el conductor.

Se presume que la víctima intentó esquivar las balas, pero terminó chocando su camioneta contra un poste del tendido eléctrico ubicado en la orilla de la vía que comunica con el Corredor Sur. Malherido, el hombre estaba siendo trasladado de urgencia a un centro médico, pero falleció en el camino.

Más de 15 casquillos de arma de fuego fueron recopilados en la escena del crimen por peritos de Criminalística del Ministerio Público.