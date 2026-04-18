Un equipo técnico del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) realizó una supervisión a los trabajos de restauración de la Iglesia San Felipe de Portobelo y la Capilla San Juan de Dios (Museo del Nazareno), ubicadas en la Costa Arriba de Colón, para verificar sus avances.

Estas obras son clave para la conservación del patrimonio histórico y cultural del distrito.

Rodolfo Hurtado, del Consorcio Unidos por el Nazareno, informó que el proyecto registra un avance físico del 15%.

Explicó que entre los frentes activos destacan los trabajos en la Iglesia San Felipe, donde se realiza el raqueteo de paredes, el hidrolavado del cerramiento y la instalación de andamiajes para la futura intervención del área del coro.

Señaló que en la Capilla San Juan de Dios avanzan labores estructurales como la instalación de vigas de madera para el techo, tuberías eléctricas soterradas, adecuaciones del mezzanine y mejoras en mampostería y vitrales.

Asimismo, se desarrollan trabajos en el gazebo, edificio auxiliar y cuarto de bombas, incluyendo instalación de estructuras metálicas, excavaciones supervisadas por arqueología y adecuaciones en áreas de servicio.