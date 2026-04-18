Copa del Rey: Simeone admite que la Real Sociedad tuvo más contundencia que el Atlético de Madrid

El entrenador del Atlético de Madrid, el argentino Diego Simeone, señaló este sábado, tras perder en la tanda de penaltis la final de la Copa del Rey de España disputada en Sevilla, que "esa contundencia que se necesita esta vez la tuvieron" en la Real Sociedad.



Simeone, en la sala de prensa del Estadio La Cartuja tras el partido, quiso "felicitar al rival, que hizo el partido que tenía que hacer" y lamentó que el encuentro pudo acabarse en los primeros noventa minutos pero Cardoso y Baena no acertaron con el gol para deshacer el empate a dos en los instantes finales.



"Creo que competimos muy bien", subrayó el preparador argentino, quien añadió después "los penaltis cayeron para el lado de ellos".



Simeone comentó que tras el partido no fue el momento de hablar con los jugadores "solo estar cerca de ellos" e insistió en que hicieron "un esfuerzo enorme", mientras que sobre los aficionados atléticos aseguró que "no necesitan mensajes, necesitan ganar".



El entrenador del Atlético destacó que necesitaban "ganar" esta final de la Copa para afrontar con otras energías la semifinal de la Liga de Campeones que tienen fijada ante el Arsenal inglés, con el partido de ida en el estadio Metropolitano.

Un sueño cumplido

El portero de la Real Sociedad Unai Marrero, el héroe de la tanda de penaltis que le ha dado en La Cartuja de Sevilla el cuarto título de la Copa del Rey de España a su equipo ante el Atlético de Madrid (2-2, al final de la prórroga), afirmó, emocionado, que con este trofeo ha cumplido "un sueño" que tenía "desde pequeño".



"Aún no soy consciente de lo que significa esto, pero sí es verdad que no se puede explicar. Toda la gente de Guipúzcoa, que ha sufrido muchos años, ahora estamos viviendo momentos bonitos. Hay que disfrutar de ellos, soñar, creer y, a veces, el chico que soñaba (con esto) ha logrado cumplir un sueño", declaró a RTVE el meta canterano de la Real.



Marrero, guardameta de 24 años de Azpeitia (Guipúzcoa) que ha sido el titular en la Copa, explicó sobre los dos lanzamientos parados al noruego Alexander Sorloth y al argentino Julián Álvarez en la tanda de penatis que "sabía que si llegaba ese momento, confiaba mucho" en él.



Además, resaltó que "el equipo también cree" en él y en sus capacidades, al igual que "toda la afición", por lo que está "muy feliz, muy bien", y no se cree "todavía" el logro que han conseguido.



Unai Marrero también envió un mensaje a los seguidores 'txuri urdin'. "Que disfruten, que sean como son. Son una afición increíble, respetuosa, que se porta muy bien con la gente de casa. No sé, como la Real no creo que haya otro equipo", aseveró el canterano de la Real.