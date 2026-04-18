Gracie Bon perdió más de $200 mil en un negocio tras confiar en dos 'psicópatas' que la engañaron

La influencer Gracie Bon reveló esta semana que perdió una inversión de más de 200 mil dólares por confianzuda.

Los hechos se remontan al periodo posterior a su divorcio cuando pensó que invertir en discotecas era una buena opción porque siempre habitan llenas.

Según Bon, una abogada le recomendó a una persona, muy conocida en el Chollywood, para que manejara el negocio, quien fue un completo desastre.

"Me gritaban, me hablaban como si fuera mi mamá. No pagaban la luz, ni los proveedores, todo lo tenían en crédito", dijo en conversación con la exdiputada Katleen Levy.

El mal manejo derivó en el cierre de la discoteca y en una multa de 18 mil dólares por parte del Ministerio de Comercio e Industrias. Bon había invertido 212 mil dólares en el negocio.

También comentó que nunca recibía los informes financieros y la regañaban si asistía a su propio negocio. También le pedían dinero para pagar la planilla.

"Todos los fines de semana el negocio estaba llenísimo y había seguidores que iban a verme", añadió.

Además, la abogada y el administrador se tenían salarios de 3 mil y 2 mil mensuales de este negocio. También tenían más del 50% de las acciones.

"Al día siguiente de la multa los dos se sentaron a decirme: 'Gracie, si tú no pagas esta multa, te sacamos el negocio'. Y se reían. Son unos psicópatas", expuso.

La discoteca que cerró por culpa de la mala administración de las personas a las que Bon le delegó la responsabilidad se llamaba "Diablo".

