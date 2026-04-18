Apede rechaza regulación de 'apps' de transporte: Es un retroceso, afecta clima de inversión e impacta el turismo

Crece el rechazo al decreto N°10 del 16 de abril de 2026 que regula las aplicaciones de transporte. Ahora es la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE) la que expresa su preocupación debido al impacto del documento en la libre empresa, la innovación, la competitividad y las oportunidades económicas de miles de personas.

Apede destaca que si bien es necesario contar con reglas claras que garanticen la seguridad y la calidad del servicio, este decreto introduce un modelo restrictivo que limita el desarrollo de la economía digital y el emprendimiento.

Además, avisa que el nuevo esquema centraliza la supervisión en la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), exige integración a prestatarias y restringe a las plataformas a un rol de intermediación tecnológica.

"Este cambio representa un retroceso frente a modelos más abiertos y eficientes porque en lugar de promover la competencia, reproduce estructuras tradicionales con limitaciones en calidad, acceso y eficiencia. Preocupa especialmente que la obligatoriedad de operar a través de prestatarias introduzca barreras adicionales que aumenten los costos, reduzcan la autonomía y afecten la participación de emprendedores", destacó.

Asimismo subraya que la potestad del Estado para fijar tarifas, si bien responde a una lógica de regulación del transporte público, limita la capacidad de los sistemas digitales para adaptarse a la dinámica real de la oferta y la demanda, afectando la disponibilidad del servicio, particularmente en horarios de alta demanda.

De igual forma advierte que los nuevos requisitos administrativos y operativos podrían aumentar la burocracia y dificultar la actividad económica, especialmente para quienes dependen de este ingreso.

"Más allá del sector transporte, estas medidas envían señales negativas sobre el clima de inversión, especialmente en innovación, tecnología y economía colaborativa, sectores importantes para el crecimiento sostenible del país", expone.

Apede ve con preocupación el impacto que esta regulación puede tener en el turismo, al limitar opciones de movilidad modernas, seguras y ampliamente valoradas por visitantes internacionales, así como en la clase media panameña, que ha encontrado en estas plataformas una vía legítima para generar ingresos adicionales.

"APEDE reconoce la disposición del presidente de la República de atender este tema y abrir espacios de diálogo, lo cual consideramos fundamental para construir consensos. Sin embargo, reiteramos que regular no debe significar retroceder, sino avanzar hacia un modelo que combine seguridad, eficiencia, competencia e innovación", manifestó Apede.

Igualmente el gremio aboga para que la regulación no excluya a los extranjeros que se encuentran en el país. En esta línea propone que aquellos que cuentan con estatus migratorio regular deben poder acceder a estas plataformas como una oportunidad de trabajo formal, en igualdad de condiciones, contribuyendo así a la actividad económica y al dinamismo del mercado laboral.

"Panamá necesita políticas públicas que impulsen la confianza, atraigan inversión y generen oportunidades. Cualquier medida que afecte estos principios debe ser revisada con responsabilidad y visión de largo plazo", destacó.