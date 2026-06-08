Vuelta de la Juventud cierra a lo grande

La Vuelta de la Juventud 2026 culminó este domingo y la tercera etapa dejo plasmada un gran futuro para el ciclismo panameño.

Las categorías preinfantiles e infantiles tuvieron un recorrido de 15.6 kilómetros divididos en seis giros.

Los ganadores de la etapa fueron: Aishlin Ríos (preinfantil femenino), Ian Martínez (preinfantil masculino), así como Andrea Moreno (infantil femenino) y Alexis Pinto (infantil masculino).

Los campeones de la general que se consagraron: Natalia Castillo (preinfantil damas), Ian Martínez en varones.

Por su parte Dana Carrera se coronó en (infantil femenino) y Alexis Pinto (Caminos de Omar) en la masculina.

Las categorías prejuvenil, Juvenil, Sub- 23 y Damas Junior repasaron el circuito en 15 ocasiones para totalizar 39 kilómetros.

Los ganadores de etapa fueron Isaac Campos (prejuvenil), Sebastián Lara (juvenil), Jahaziel Martínez (Sub-23) y Sashelyn Castillo (Damas Junior).

En la general individual final se impusieron: Alejandro Martínez y Eloy Saldaña.

Mientras que en damas junior ganaron: Jahaziel Martínez y Sashelin Castillo.