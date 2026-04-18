Nuevo magistrado del TE tendrá la responsabilidad de restaurar la confianza del pueblo, asegura Camacho

El diputado Luis Eduardo Camacho considera que uno de los principales retos que tendrá el nuevo magistrado Jaime Barroso, junto a sus colegas, es restaurar la credibilidad del Tribunal Electoral.

Para Camacho constituye un aspecto clave que el Tribunal deje de ser parte interesada en los procesos electorales y vuelva a ser organizador y árbitro en los mismos.

En este sentido recordó que la institución en los últimos años ha erosionado la confianza de los panameños.

"La credibilidad del Tribunal Electoral está lesionada desde hace varios torneos electorales, debido a que los magistrados en diferentes momentos se rindieron ante presiones de sectores políticos y económicos. No es el mismo prestigio que tenía tiempo atrás", destacó.

También acusó al TE de eliminar candidatos que tenían el apoyo del pueblo y agregó que en los resultados electorales se han repetido sistemáticamente importantes irregularidades.

"Si el actual magistrado (Alfredo Juncá) hubiese sido garantía de ese respeto no tendría problema en apoyarlo. Yo sí creo en la reelección", destacó.

Sobre este último punto cuestionó a los diputados de la coalición, quienes previamente han criticado la reelección, pero impulsaron a Alfredo Juncá para tratar de que siguiera en el puesto.

Por otro lado, el diputado Ernesto Cedeño recriminó a quienes expresaron su descontento debido a que la elección solo tuvo dos candidatos.

En esta línea recalcó que, si a algún diputado de Panamá no le gustaban las dos postulaciones presentadas para magistrados del Tribunal Electoral, bien podía postular del listado existente, a quien quisiera, que apareciera en el listado para la votación.

"Si votó por uno de los dos aspirantes nominados, es porque quiso y nada más. Se tenía que decir y se dijo", expuso.