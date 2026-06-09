Panamá regresa a los entrenamientos con miras a su debut contra Ghana

Luego de una pausa, un día de descanso, el seleccionado panameño regresa a los entrenamientos con miras a su debut en el Mundial.

A una semana del estreno mundialista, Panamá ha encontrado en Ontario mucho más que un lugar para hospedarse en el Nottawasaga Resort. Ha encontrado un entorno pensado para competir al más alto nivel, un refugio deportivo con experiencia mundialista y un espacio donde cada detalle contribuye al objetivo principal: llegar de la mejor manera posible para ese primer partido que será contra Ghana.

La combinación de tranquilidad, privacidad y funcionalidad fue una de las prioridades del entrenador Thomas Christiansen para prepararse de la mejor manera.

La escuadra nacional sigue sus entrenamientos este miércoles (hoy) con sus habitual sesión en horas de la mañana, con otra práctica más en la cancha número 2 del complejo.