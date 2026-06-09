El presidente del partido en formación Acción Ciudadana Independiente (ACI), Carlos Escobar Rodríguez, denunció un intento de desestabilización contra el movimiento de parte de un exintegrante.

Escobar se refirió al exsecretario de Comunicaciones, Samuel Navarro, a quien acusó de utilizar los distintivos del partido con fines económicos.

De acuerdo con el presidente de ACI, Navarro fue separado del movimiento por conducta subversiva y falta de profesionalismo, uso de lenguaje inapropiado, promover una agenda personal contraria a los intereses del partido en formación y retención indebida de activos digitales, como las redes sociales del colectivo.

"ACI rechaza las pretensiones de Navarro sobre la autoría de la identidad visual del movimiento, afirmando que los logos, colores, emblemas y eslóganes pertenecen exclusivamente a la organización y están registrados ante el Tribunal Electoral", sostuvo Escobar en un comunicado.

El presidente de ACI instó a Navarro a desistir de sus reclamaciones económicas, ya que su participación en el movimiento fue de carácter voluntario, sin relación laboral o contractual.

"La dirigencia reafirma su compromiso con el fortalecimiento del proyecto político y asegura que continuará avanzando", concluye Escobar.

Hasta la semana pasada, Acción Ciudadana Independiente es uno de los tres partidos en formación que existen y el que más miembros posee, con 2,880.

En la actualidad, para que un partido político se constituya se requiere de la inscripción de 45,503 adherentes.