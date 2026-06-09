Gabinete autoriza convenio con la CFI para asesorar proyectos APP en Panamá

El Consejo de Gabinete autorizó oficialmente al Estado Panameño a suscribir un convenio marco con la Corporación Financiera Internacional (CFI), miembro del Grupo Banco Mundial. El objetivo de esta alianza es recibir asistencia técnica especializada para la correcta estructuración y desarrollo de proyectos bajo la modalidad de Asociación Público-Privada (APP).

A través del Decreto de Gabinete N.° 6-26, se faculta al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para firmar este acuerdo en representación de la República de Panamá, impulsando así el desarrollo de infraestructura y servicios públicos con participación privada.

¿Cómo funcionará la contratación de las asesorías?

El proceso se ejecutará de forma descentralizada y bajo estrictos controles financieros, siguiendo estos lineamientos:

Cada entidad pública interesada firmará contratos de servicios específicos directamente con la CFI.

Las instituciones deberán contar con las autorizaciones de sus leyes orgánicas y el debido refrendo de la Contraloría General de la República.

Disponibilidad presupuestaria: Los costos y gastos de estas asesorías serán asumidos por cada entidad, por lo que deberán contar con fondos asignados en el Presupuesto General del Estado.

Ruta del trámite institucional

Para garantizar el orden y la viabilidad de los proyectos, el decreto establece un canal oficial de comunicación:

La entidad pública interesada tramita su solicitud de asistencia técnica ante el MEF.

El MEF evalúa y comunica formalmente el requerimiento a la Secretaría Nacional de APP.

Se procede con la viabilidad y posterior firma del contrato de servicio con la CFI.

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Sobre la CFI: Es una organización financiera internacional dedicada a promover el desarrollo económico global a través del estímulo a empresas privadas productivas en sus países miembros, aportando experiencia técnica clave para blindar los proyectos de inversión en Panamá.

