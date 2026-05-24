Alerta digital: Persisten las brechas de ciberseguridad en Panamá; también falta talento especializado

Unos 500 mil dispositivos del gobierno están siendo monitoreados tras los recientes ataques cibernéticos sufridos; esto evidencia las debilidades de Panamá en materia de seguridad digital, especialmente en instituciones consideradas críticas.

Durante los primeros meses de este año, al menos cinco incidentes afectaron sistemas de la Caja de Seguro Social (CSS), Panamá Emprende, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Ministerio de Salud (Minsa) y el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), confirmó Adolfo Fábrega, administrador general de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG).

Toman control

El director de la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG), Adolfo Fábrega, dijo que están implementando una herramienta que permite medir la exposición de riesgo en 15 instituciones prioritarias.

Por el momento, mantienen la vigilancia de computadoras, impresoras, celulares y todo recurso electrónico que presente riesgo; lo comunican a la Dirección de Tecnología.

Fábrega mencionó que crearon un centro de vigilancia de ciberseguridad para monitorear en tiempo real todos estos incidentes.

Igualmente, mencionó que publicaron una resolución que le da un marco jurídico a las instituciones con los 10 pasos que deben seguir para controlar las amenazas.

Fábrega explicó que el equipo de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática de la AIG atendió cada uno de los casos y aseguró que las instituciones públicas reciben ataques diariamente, pero están bien protegidas.'

3

años hace que iniciaron los ataques cibérneticos a instituciones panameñas. 6

millones en cibserseguridad ha ejecutado la AIG durante los últimos meses.

Perisisten las amenazas

Sin embargo, especialistas advierten que el problema va mucho más allá de la compra de tecnología.

Antonio Moreno, profesor de la Facultad de Ingeniería en Sistemas de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), considera que el país sigue siendo altamente vulnerable frente a un ciberataque de gran escala debido a la falta de personal especializado, limitaciones presupuestarias y vacíos legales.

Según explicó el experto, hay instituciones públicas y privadas más vulnerables a ataques informáticos que otras.

Moreno manifestó que el sector salud es el que está más expuesto y menos seguro en cuanto a la implementación de medidas de ciberseguridad.

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

En ese orden le siguen el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), las generadoras de electricidad y los proveedores de internet.

A juicio del experto, en Panamá la ciberseguridad es un campo que solamente es tomado en cuenta por los bancos e instituciones financieras. El profesor destacó que hay mejoras actualmente porque las entidades del gobierno poco a poco están creando posiciones y departamentos relacionados con la ciberseguridad. Pero le preocupa que cuando se desarrollan plataformas web no tomen en cuenta la seguridad digital.

Como parte de las medidas adoptadas, la AIG activó recientemente su primer Centro de Operaciones de Ciberseguridad (SOC), desde donde busca monitorear amenazas y responder a incidentes en tiempo real.

Pese a estos esfuerzos, expertos coinciden en que la transformación digital del país seguirá expuesta mientras Panamá no fortalezca su capacidad técnica, aumente la inversión en talento especializado y apruebe una legislación integral que proteja las infraestructuras críticas del Estado.