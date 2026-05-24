MiAMBIENTE rehabilita el Camino del Oleoducto en el Parque Nacional Soberanía

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) recuperó y reparó la calzada y los puentes de la primera sección del Pipeline Road o Camino del Oleoducto en el Parque Nacional Soberanía (PNS), en la cuenca hidrográfica del Canal de Panamá.

Luego de los aguaceros torrenciales del año pasado, el primer puente de acceso al camino del oleoducto sobre el río Juan Grande había quedado colapsado y se encontraba fuera de servicio, afectando el acceso a este importante camino. Ese puente fue recuperado en su totalidad: se reconstruyó íntegramente su estructura, se colocaron barandales de seguridad para los peatones y se limpió la calzada del río con la ayuda de la organización comunitaria Oleoducto Volunteer Services (OVS).

Las reparaciones incluyeron, además, el camino de acceso de 2 km hasta la entrada del parque, así como 1.7 km del mismo Camino del Oleoducto, incluyendo la rehabilitación completa de los puentes sobre los ríos Frijolito, Seda y Frijol; a este último se le dotó de una estructura completamente nueva, pero aún falta colocar la madera de la superficie de rodadura.

Los trabajos de recuperación del recorrido del Camino del Oleoducto incluyeron nuevas cunetas, la construcción de nueve alcantarillas con sus tuberías y cabezales, la cubierta de grava y la conformación de la calzada para el adecuado manejo de la escorrentía y la seguridad de los visitantes.

El Camino del Oleoducto es uno de los puntos de observación de aves más importantes de Panamá y del continente americano, por lo que recibe anualmente una gran cantidad de visitantes, observadores de aves y turistas, incluyendo a científicos de la Universidad de Panamá, del Instituto Smithsonian de Investigación Tropical (STRI) y del mundo entero, que han estudiado su avifauna, su flora y su fauna durante décadas.

Navarro dijo que: “El Pipeline Road, o Camino del Oleoducto, es un sendero icónico y conocido en el mundo entero que MiAMBIENTE pone hoy nuevamente al servicio de los panameños y nuestros visitantes. Este camino es vital para la ciencia, la educación ambiental, el ecoturismo y la observación de aves, y es una alternativa inmediata para generar empleos, inversión y oportunidades, prioridades para el presidente José Raúl Mulino”.

Al Pipeline Road o Camino del Oleoducto solo se puede acceder a pie en horario de 6:30 a. m. a 4:00 p. m., pues queda prohibido el ingreso en autos, motos, bicicletas de montaña o cualquier otro tipo de vehículo. Solo podrán ingresar vehículos para actividades científicas o de mantenimiento con la debida autorización previa de MiAMBIENTE. Se pide a los visitantes que, por favor, se mantengan en el camino y sigan las indicaciones de seguridad al recorrerlo bajo su propia responsabilidad.

Las obras inauguradas hoy dentro del emblemático Parque Nacional Soberanía forman parte del “Proyecto de apoyo para la conservación y gestión del patrimonio cultural y natural de Panamá”, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El proyecto contempla inversiones importantes en cinco parques nacionales de enorme valor para el país: el Parque Nacional y Reserva Biológica Altos de Campana, el Parque Nacional Camino de Cruces, el Parque Nacional Soberanía, el Parque Nacional Portobelo y el Parque Nacional San Lorenzo, con la finalidad de dotarlos de infraestructuras seguras de uso público y así mejorar la experiencia de los visitantes.

Los trabajos fueron licitados públicamente e iniciaron el 24 de octubre de 2024, culminando el 23 de abril de 2026, siendo ejecutados por la empresa contratista PANAMERICAN BC. Estas mejoras representan un importante avance para el mejoramiento de los espacios naturales protegidos, además de brindar instalaciones seguras y adecuadas para todos los visitantes.