La CCIAP considera histórica la designación de Espino de Marotta para una tarea de Estado

Para la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) el nombramiento de Ilya Espino de Marotta como nueva administradora de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) es un ejemplo de excelencia y preparación para las futuras generaciones al tiempo que constituyo un "momento histórico".

El gremio empresarial enfatizó que, más allá del factor de género, esta designación está respaldada por una sólida trayectoria técnica, amplia experiencia dentro de la ACP y un profundo conocimiento de sus operaciones estratégicas.

Igualdad de méritos

Para la CCIAP, el Canal de Panamá demuestra nuevamente por qué es una empresa gubernamental modelo a nivel mundial en materia de gobierno corporativo.

"Su modelo institucional evidencia que dentro de su estructura existen igualdad de oportunidades, desarrollo profesional y reconocimiento al mérito. Este nombramiento demuestra que como país hemos madurado y somos capaces de reconocer el talento y la trayectoria sin distinciones", señaló el gremio.

Los grandes desafíos de la nueva gestión

El Canal de Panamá se adentra en una etapa determinante donde los retos operativos y ambientales no admiten improvisaciones. La nueva administración tendrá que liderar con visión de largo plazo los siguientes ejes prioritarios:

Seguridad Hídrica y el Proyecto de Río Indio

Ante la variabilidad climática y las sequías frecuentes,el proyecto de Río Indio ocupa un lugar prioritario. Es una iniciativa clave para fortalecer la disponibilidad de agua para garantizar el agua necesaria tanto para el tránsito de buques como para el consumo humano. Su avance debe sustentarse en la ciencia, la planificación y el diálogo con las comunidades.

Enfrentar con liderazgo técnico los efectos directos del cambio climático que impactan la cuenca hidrográfica.

Ejecutar con transparencia y eficiencia los proyectos viales y logísticos de los próximos años para mantener la competitividad de la ruta frente a las exigencias del comercio mundial.

Garantía de autonomía e institucionalidad

La Cámara de Comercio reiteró que, para asegurar el éxito futuro de la vía acuática, se deben mantener inalterables los principios que la han regido con éxito: autonomía, institucionalidad, capacidad técnica, responsabilidad financiera y una clara visión de Estado.

Con este histórico relevo, el sector privado expresa su plena confianza en que el futuro del Canal se seguirá construyendo con transparencia y bajo los más altos intereses de todos los panameños.