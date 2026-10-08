Ciberseguridad: 54% de las empresas panameñas están en zona de alerta

Si bien las empresas panameñas han avanzado en la implementación de medidas de protección perimetral digital contra el ciberataque, aún enfrentan brechas en materia de visibilidad, detección y respuesta ante incidentes de ciberseguridad. Al menos así lo demuestra el primer Estudio de Madurez de Ciberseguridad Empresarial en Panamá.

El nivel promedio de madurez de ciberseguridad empresarial en el país se sitúa en un 46%, lo que se traduce en una zona de riesgo del 54%, señalan los resultados de la investigación presentada por Tigo Business con la colaboración de Cloudflare, Fortinet y Microsoft. Al respecto, las buenas prácticas internacionales recomiendan que esta zona de riesgo se mantenga por debajo del 25%.

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Para este diagnóstico, realizado entre septiembre y diciembre de 2025, se evaluó a más de 400 organizaciones privadas pertenecientes a los sectores de comercio, industria, finanzas y educación, dijo Bernardo Pañoni, director ejecutivo de Tigo Business.

Durante el último año, el Centro de Operaciones de Seguridad (SOC) de Tigo Business detectó más de 4.000 millones de intentos de ataque contra organizaciones panameñas, experimentando un crecimiento superior al 50% anual.

Ante este panorama, la posición de Panamá como un hub logístico, financiero y digital lo convierte en un blanco de alto valor, señaló Juan José de Dios, gerente general de Tigo Panamá.

Sectores

Al desglosar los resultados del estudio por sectores, el financiero presenta el nivel más alto de madurez con un 64,4%, siendo además el único que logra superar el umbral de solidez establecido en la investigación. Este rendimiento favorable está vinculado con las exigencias regulatorias y los estrictos controles de seguridad que aplican las entidades financieras. Dentro de sus áreas más sólidas destacan la seguridad del correo electrónico, con un 80,4%, y la gestión de cuentas y accesos, alcanzando un 79,1%.

En tanto, el resto de los sectores evaluados reflejan niveles promedio de madurez considerablemente menores, situándose la educación en un 44,6%, el comercio en un 42,6% y la industria en un 42,5%. En el caso del comercio, que abarca cerca de la mitad de la muestra total, se identifican las brechas más críticas en la gestión de registros de auditoría, con un 18,5%, y en las pruebas de penetración, con un 19,8%. Estas debilidades operativas incrementan la exposición de las empresas comerciales ante amenazas como el ransomware y otras modalidades de ataque orientadas a interrumpir sus operaciones o comprometer información confidencial.

En cuanto al sector industrial, la protección de datos alcanza solo un 20,2%, mientras que la seguridad de aplicaciones se sitúa en un 22,3%.

Al realizar una comparativa frente a las referencias internacionales por sector, los resultados del estudio indican que el nivel de madurez de las empresas panameñas se encuentra entre 8 y 15 puntos porcentuales por debajo del promedio global.

La ciberseguridad debe dejar de visualizarse como un simple gasto para comprenderse como una decisión estratégica fundamental que garantice la continuidad del negocio, enfatizaron expertos y directivos del sector, como Carlos Alvarado, director de Desarrollo de Negocios de Tigo Panamá.