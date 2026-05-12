¿Cómo potenciar el bienestar financiero en la era digital?

En un entorno cada vez más digital, el internet se ha consolidado como una herramienta clave para fortalecer la salud financiera de las personas y promover decisiones económicas más informadas.

En los últimos años, la evolución de herramientas digitales ha transformado profundamente la relación de los usuarios con sus finanzas. Desde la banca en línea hasta las billeteras digitales, pasando por plataformas de inversión y aplicaciones de control de gastos; así como el acceso a información y servicios financieros en tiempo real, lo que ha permitido que más personas tomen el control de sus finanzas de forma ágil y eficiente.

Esta tendencia hacia lo digital no solo representa comodidad, sino también una oportunidad para impulsar la inclusión financiera. Gracias a internet, millones de personas pueden hoy acceder a productos y servicios que antes estaban fuera de su alcance, facilitando el ahorro, el crédito responsable y la planificación a largo plazo.

No obstante, este entorno también plantea desafíos importantes. El incremento de las transacciones digitales y el uso intensivo de datos hacen indispensable que los usuarios desarrollen habilidades tecnológicas y financieras que les permitan identificar riesgos y proteger su información. De acuerdo con el más reciente Future of Fraud Forecast 2026 de Experian, cerca del 60% de las empresas reportaron un aumento en pérdidas por fraude en el último año, impulsado por esquemas cada vez más sofisticados que utilizan inteligencia artificial y automatización.

“En la actualidad, el internet no solo conecta personas, sino que también empodera a los usuarios para tomar decisiones financieras más inteligentes. La clave está en combinar el acceso a la información con educación y buenas prácticas digitales”, señaló Gonzalo Córdoba, Gerente de Operaciones y Tecnología de APC Experian.

En este contexto, la educación financiera cobra un rol protagónico, especialmente frente a un entorno digital donde los riesgos evolucionan constantemente. Aprovechar herramientas digitales para comparar productos, dar seguimiento al historial crediticio, monitorear hábitos de consumo y planificar metas financieras, permite a los usuarios construir una relación más saludable con su dinero.

Algunas recomendaciones para aprovechar el internet en la gestión financiera son:

- Utilizar aplicaciones confiables para llevar un control de ingresos y gastos.

- Consultar periódicamente el historial crediticio para detectar posibles irregularidades.

- Comparar opciones antes de adquirir productos financieros.

- Evitar compartir información sensible en sitios no verificados.

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- Implementar medidas de seguridad como contraseñas robustas y autenticación en dos pasos.

- Educarse constantemente a través de plataformas digitales confiables.