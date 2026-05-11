Confirmado: el 11 % de los empleados ve contenido para adultos en las computadoras del trabajo

Un estudio de Kaspersky reveló que el 11 % de los empleados en América Latina visita sitios de contenido para adultos desde sus equipos de trabajo. Aunque la cifra bajó frente al 13 % registrado en 2018, sigue siendo una práctica que compromete la seguridad corporativa.

Los ciberdelincuentes aprovechan el tráfico en estas páginas para lanzar ataques mediante sitios falsos y aplicaciones fraudulentas que ocultan malware. Estas amenazas pueden secuestrar sistemas, robar información confidencial y abrir la puerta a filtraciones masivas de datos sensibles.

El riesgo aumenta significativamente cuando los colaboradores utilizan sus correos corporativos para registrarse en estas plataformas. El uso de contraseñas débiles o repetidas facilita el robo de credenciales; de hecho, Kaspersky ha identificado accesos laborales filtrados en la dark web.

Claudio Martinelli, director general para las Américas en Kaspersky, señaló que se trata de un desafío cultural. “Las empresas deben fortalecer la responsabilidad digital de sus empleados para que sean protectores de su propia seguridad y la de la compañía”, afirmó.

Para enfrentar esta situación, los expertos recomiendan reforzar las políticas de uso de activos corporativos y prohibir terminantemente el registro en servicios externos con