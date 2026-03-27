La Inteligencia Artificial (IA) ya no es el futuro del trabajo, es el presente y más bien, lejos de tenerle miedo, ahora la IA se presenta como una aliada real.

De hecho, el 44% de los trabajadores en Panamá, dice que ya la está utilizando, una cifra se incrementa 4 puntos porcentuales en comparación con el año pasado, cuando el 40% afirmaba usarla, indicó a Panamá América, Jeff Alejandro Morales, gerente de Marketing de Konzerta.com en Jobint.

Un dato que arroja el estudio IA en el trabajo de Konzerta, dijo Morales, añadiendo que, en comparación con otros países de la región, Panamá se posiciona como el país con menor uso de la inteligencia artificial. Le sigue Ecuador con el 45%; Argentina con el 57%; Chile con el 61%; y Perú con el 65%.

En relación a este punto explicó que, la evolución tecnológica no llega de la misma manera a todos los países. Panamá, según este estudio, es el país donde actualmente en los empleos se está utilizando en menor medida, pero esto representa también, sin duda, una gran ventaja para los talentos para poder diferenciar si para las empresas poder incorporar soluciones de IA que representa innnovación y transformación real de los procesos.

Aquellos buscadores de empleo que tengan conocimientos desarrollados en cuanto a IA definitivamente tendrán una mayor oportunidad en el mercado laboral. Y a las empresas que incorporen esta herramienta en sus procesos van hacer los pioneros y tendrán mayor probabilidad de liderar la innovación tecnológica en el mercado, comentó.

Por otro lado, Morales comentó que las áreas donde más es utilizada la IA están aquellas donde se busca optimizar tiempo, sobre todo para tareas operativas o repetitivas, o para aquello que tienen que ver con los grandes volumenes de data.

La IA cada vez está siendo menos temida por las personas, de hecho, hace casi un año, casi la mitad, el 49% tenía miedo de ser reemplazado por la IA y hoy solo es el 38%, subrayó haciendo referencia a los resultados de la encuesta.

"Esto representa una disminución de 11 puntos porcentuales de personas que reconocen que la IA no los va a reemplazar, sino que se ha convertido en una aliada para optimizar procesos sobre todo aquellos que son repetitivos y aquellos que incluyen un análisis de gran cantidad de data", resaltó.

Beneficios

Sobre los beneficios de utilizar IA en el trabajo, el 54% de las personas trabajadoras considera como principal beneficio el ahorro de tiempo; el 53% menciona que agiliza las tareas; el 46% que facilita el acceso rápido a la información; el 31% que automatiza tareas repetitivas; y el 29% que ayuda al análisis de datos complejos, entre otros.

Trabajo

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En este estudio, participaron 2127 personas trabajadoras y especialistas en recursos humanos de Panamá, Chile, Ecuador, Argentina y Perú.

La investigación explora cómo se incorpora el uso de la inteligencia artificial a las tareas diarias de los talentos en general y de profesionales de Recursos Humanos en particular, cuáles son sus desafíos y cuáles sus beneficios.