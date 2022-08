'Alarido' llega a las salas de los cines panameños

Si eres amante del séptimo arte, ya está en cartelera la cinta de suspenso "Alarido", del director D.J. Caruso.

Versión impresa

De acuerdo a la sinopsis de la película después de que Dan muriera escalando en las Montañas Rocosas, su novia Becky y su amiga Hunter deciden ascender una enorme y vertiginosa torre de comunicaciones de más de 300 metros de altura y arrojar las cenizas de Dan.

A una distancia considerable del suelo, donde la cobertura no alcanza, su ascenso se complica al caerse una parte de la estructura de la torre.

No pueden bajar ni pedir ayuda porque están totalmente alejadas de la civilización.

No les quedará más remedio que luchar por sobrevivir aunque lo tengan todo en contra.

Los comentarios de los cinéfilos no se han hecho esperar. Por ejemplo, Christina de "All Horror" dijo: "Alarido no es demasiado aterradora o incluso innovadora. Sin embargo, definitivamente es entretenida, sin mencionar un primer esfuerzo realmente decente para una nueva productora. Sin duda hace un gran uso de un presupuesto pequeño y recursos limitados".

"Alarido se ofrece como un entretenido thriller de 90 minutos, con una sólida actuación de Qualley y el resto del elenco", comentó Erika Bean de "Filmhounds Magazine".

VEA TAMBIÉN: Covid: Los instrumentos de viento no dispersan más aerosoles que hablar

¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!