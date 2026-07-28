La cuadragésima sexta edición de la Feria Nacional de Artesanías, que inicia hoy y se extenderá hasta el 2 de agosto, es la versión más grande realizada hasta la fecha, dado que, el evento ocupará en su totalidad las islas del Centro de Convenciones Atlapa.

La principal vitrina de ferias artesanales del país reunirá durante cinco días a 677 artesanos de los 13 rubros artesanales del territorio nacional, quienes no solo exhibirán sus creaciones, sino que también compartirán el conocimiento heredado por generaciones.

Algis Díaz, director nacional de Artesanías del Ministerio de Cultura (MiCultura), aseguró que la feria es una forma de reconocer a aquellos que han mantenido viva la identidad de Panamá con el trabajo de sus manos.

El público, en un horario de 10:00 a.m. a 10:00 p.m., encontrará oferta de artesanías (molas, cerámicas, textiles y otras), muestras gastronómicas y presentaciones culturales.

Por día se estarán presentando 40 agrupaciones artísticas y folclóricas, además, artistas como Samy y Sandra Sandoval, Ulpiano Vergara, Balbino Gómez y Osvaldo Ayala, también tendrán una actuación dentro de la programación cultural.

Asimismo, como parte de la programación, se llevarán a cabo los certámenes que reconocen la excelencia, creatividad y preservación del patrimonio cultural panameño como el concurso de camisilla, artesanía destacada, pollera, entre otros.

Este año la feria, con el lema "Herencia, Saberes Ancestrales", ofrece un recorrido virtual e interactivo a través de su página web (fna.micultura.gob.pa) y la participación, cada uno con su stand, de la Ciudad de las Artes y el Centro de Arte y Cultura de Colón (Cacco).

La entrada es de $3 para el público general, $1.50 para jubilados y estudiantes, y los menores de 12 años entran gratis.