El cáncer colorrectal es el tipo más frecuente de cáncer gastrointestinal de inicio precoz en todo el mundo, está afectando con mayor frecuencia los adultos jóvenes, sin embargo, no es el único que los médicos están diagnosticando en pacientes menores de 50 años.

Globalmente entre los tipos más frecuentes de cáncer gastrointestinal de inicio precoz también se encuentra el cáncer de estómago, esófago y páncreas. Mientras que entre los menos frecuentes están los cánceres de las vías biliares, de la vesícula biliar, del apéndice, los tumores neuroendocrinos y el cáncer de intestino delgado.

Christina Wu, M.D., oncóloga del Centro Oncológico Integral de Mayo Clinic, comentó que es necesario seguir investigando para comprender qué está provocando el aumento de la incidencia de los cánceres gastrointestinales de inicio precoz.

Se sabe que determinados factores puede incrementar el riesgo de desarrollar cáncer gastrointestinal como afecciones genéticas, enfermedades crónicas y factores relacionados al estilo de vida, y además la detección temprana ofrece una mayor probabilidad de éxito terapéutico.

Contar con un profesional de atención primaria, revisiones médicas periódicas y consultar cualquier preocupación puede ayudar a determinar qué pruebas o cribados, conocido también como screening o tamizaje, son necesarios en función de los factores de riesgo individuales.

En algunos casos, los síntomas de los cánceres gastrointestinales de inicio precoz pueden manifestarse y estar asociados a tipos específicos de cáncer:

- La pérdida involuntaria de peso acompañada de ictericia y dolor puede indicar cáncer de páncreas.

- La pérdida de peso, el dolor y la dificultad para comer o tragar pueden estar relacionados con el cáncer de estómago.

- Un cambio persistente en los hábitos intestinales, el dolor abdominal y la anemia ferropénica pueden estar asociados al cáncer colorrectal.

Wu, vía Zoom, explicó que cualquier síntoma nuevo que sea persistente o preocupante debe ser motivo de consulta con un médico para su evaluación, dado que, ignorarlo o no investigarlo puede causar un retraso entre la aparición de la sintomatología y el diagnóstico.

Los adultos jóvenes suelen necesitar una atención multidisciplinaria debido a la biología del cáncer, así como necesidades sociales y vitales específicas de esta etapa de la vida.

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

"Antes de iniciar el tratamiento, realizamos pruebas genéticas y perfilado tumoral para identificar mutaciones que puedan orientar el uso de terapias dirigidas. Estos avances nos permiten ofrecer tratamientos más personalizados y eficaces a nuestros pacientes", afirmó la especialista.

Los adultos jóvenes también pueden necesitar apoyo para preservar la fertilidad y recursos para afrontar los desafíos emocionales y prácticos asociados a un diagnóstico de cáncer.