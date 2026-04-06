Barceló expone al seleccionado panameño que le debe $450

Juan Pablo Barceló no se reservó el nombre del seleccionado nacional que le debe dinero luego de decir que no revelaría su identidad.

Barceló, como se le conoce en redes sociales, contó que le prestó $450 al deportista desde hace un mes para cubrir el costo de los útiles escolares de sus hijos.

El futbolista, que luego se confirmó que se trataba de Freddy Góndola, que recién fue fichado en el Plaza Amador, se comprometió supuestamente a devolver el dinero en 10 días, lo cual no sucedió.

Ha pasado más de un mes desde que el creador de contenido prestó el dinero, tiempo en el que el deportista ignoró sus mensajes, pero se mantenía activo en redes sociales taquillando.

"No me pagues nada. Quédate con la plata. ¡Perrón!", expresó Barceló, que en un principio dio pistas para que sus seguidores descubrieran la identidad del deudor.

La presión de los internautas fue claves para que el final fuera el mismo creador de contenido el que confirmara en sus historias de Instagram la identidad del futbolista.

Góndola, por su parte, se ha mantenido en silencio, sin embargo, en una de sus publicaciones le han dicho de todo y le piden que devuelva el dinero.