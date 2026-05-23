Panamá celebrará el XI Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE) en 2028 tras la firma de un convenio entre Lucy Molinar, ministra de Educación, y Luis García Montero, director del Instituto Cervantes, que establece los compromisos de colaboración para la organización y realización del foro académico.

La candidatura de Panamá como ciudad anfitriona fue aprobada por unanimidad por las 23 academias que integran la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE) durante el último congreso, que tuvo lugar en 2025, en Arequipa, Perú.

En su momento, no se hizo el anuncio oficial por una controversia entre la Real Academia Española (RAE) y el Instituto Cervantes, las dos instituciones encargadas de la organización, por cómo se elige la ciudad anfitriona.

Para la próxima edición, le corresponderá al país anfitrión, el Instituto Cervantes, la RAE y ASALE establecer cuándo se celebrará el congreso.

Asimismo, se estableció que la Secretaría Académica del Congreso sea ejercida por la Academia Panameña de la Lengua conforme a los acuerdos entre el Instituto Cervantes y la RAE.

Esta será la segunda vez que el país es sede del congreso, tras el que organizó en 2013, que "dejó una profunda huella en nuestro sistema educativo", de acuerdo a Molinar.

La firma del convenio de colaboración tuvo lugar en el Ministerio de Exteriores de Panamá, el viernes. El acto que contó con la presencia de Jorge Eduardo Ritter (presidente de la Academia Panameña de la Lengua), Carlos Guevara Mann (viceministro de Asuntos Multilaterales y Cooperación Internacional del Gobierno panameño), Maruja Herrera (ministra de Cultura), los escritores Sergio Rámirez y Gioconda Beli, y Guzmán Palacios (embajador de España).

Guevara Mann, que hizo de anfitrión del evento, mostró su "profundo orgullo y mucha satisfacción" por el "respaldo y la aprobación unánime" que recibió la candidatura de Panamá.

Con información de EFE...