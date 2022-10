Calle 7 regresará a la televisión en 2023: ¿Qué opina el público?

Por la pandemia, en marzo de 2020, se suspendió las emisiones de Calle 7, sin embargo, hay buenas noticias para los amantes de este programa, regresará en 2023.

La competencia entre la furia roja y la fiebre amarilla se emitirá nuevamente por la pantalla chica, algo que hace algún tiempo los simpatizantes del programa venían pidiendo.

Daniel Domínguez, excompetidor y presentador del programa, y Marco Oses, presentador, fueron los encargados de anunciar la noticia en la preventa de Medcom.

El programa se emitió por primera vez en el canal de la 12 de octubre en 2014, conquistó al público y se convirtió en la plataforma que popularizó a varias caras de la farándula local y tras estar fuera del aire por más de dos años trae consigo algunas novedades.

No solo habrá acción en el campo de batalla, la competencia también tendrá lugar en los centros escolares, nuevos competidores, más plataformas para seguir el programa y Denisse Becerra también estará de vuelta, pero como presentadora.

A través de Instagram, en la cuenta oficial del programa, se publicó un videoclip, un recuento de momentos electrizantes de la competencia y en la descripción de la publicación, además del anuncio del retorno de Calle 7, se manifestó que pronto habrá casting.

De momento, se desconoce cuándo será el casting o la fecha específica del retorno del programa a la pantalla chica, no obstante, como era de esperarse las reacciones por el anuncio no se han hecho esperar.

Claudia Tapasco, Edikelis Del Rosario, Stephany Vásquez, Nixon Guevara y Gianfranco Adames, todos excompetidores, están encantados por la buena nueva.

VEA TAMBIÉN: 'Beyond Van Gogh' recibió más de 27 mil visitantes en los primeros 15 días

“Ya era hora que regresará Calle 7”, “La mejor noticia, no lo puedo creer”, “Que alegría, tanto espere este momento”, “Ya los extrañaba”, “Salsa” y “Bravo, que felicidad”, son algunas de las reacciones de los seguidores del programa.

Asimismo, los seguidores del programa han solicitado algunos cambios: Nuevos competidores, competencias extremas, participantes con garra deportiva, modificaciones a los uniformes, que cubran más, y dedicarle menos tiempo a los bochinches e intentos de formar parejas en el show.

Por otra parte, no todo es color de rosa, el programa también tiene sus detractores y no están nada contentos con el regreso del show.

“No lo puedo creer, gracias a Dios existe la televisión por cable”, “No, prefiero que pongan los Teletubbies”, “Por favor no, mil veces no”, “Revuelvo la mirada y a veces siento espanto”, “¡Ay no! Que pereza con ese programa” y “No, que basura, mejor ponga series, películas o casa entretenidas”, con algunos de los comentarios.

​VEA TAMBIÉN: Tom Cruise aspira a ser el primer actor que rueda en el espacio

¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!