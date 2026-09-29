Cambios en el abordaje de la insuficiencia cardíaca

Fatiga y falta de aire, que frecuentemente se confunden con cansancio o envejecimiento, son síntomas iniciales de la insuficiencia cardíaca que pueden pasar inadvertidos, lo que dificulta una detección temprana de la enfermedad.

En las etapas iniciales muchos pacientes no presentan síntomas y pueden permanecer años sin tratamientos mientras la enfermedad progresa, por lo que en los últimos años, según el médico panameño José Nativi Nicolau, el enfoque en la detección ha tenido un cambio importante.

Encuentra más noticias de Panamá América en Google Elígenos como fuente preferida y accede más fácilmente a nuestras noticias cuando busques información en Google.

Antes se esperaba que aparecieran los síntomas, sin embargo, las recientes guías de insuficiencia cardíaca hablan de identificar a pacientes en riesgo antes que aparezca el problema.

La detección comienza con una evaluación médica anual para identificar factores de riesgo como hipertensión, diabetes y obesidad. Dependiendo del cuadro clínico, se puede mandar laboratorios en sangre y exámenes del corazón como electrocardiograma y la ecocardiografía, explicó a Panamá América Nativi Nicolau, especialista en insuficiencia cardíaca y trasplante de corazón en Mayo Clinic.

Adicional, se están implementando tecnologías para mejorar el diagnóstico precoz. En Mayo Clinic, por ejemplo, investigadores han desarrollado algoritmos de inteligencia artificial capaces de utilizar electrocardiogramas para detectar la insuficiencia cardíaca antes de la aparición de síntomas.

En este sentido, el especialista hizo hincapié en que en las etapas iniciales de la insuficiencia cardíaca existen más alternativas terapéuticas (medicamentos y marcapasos) y en estados avanzados puede ser necesario un trasplante de corazón.

"Con una detección precoz se podrían evitar síntomas que afectan la calidad de vida, hospitalizaciones, cirugías y la disminución de los años de vida", dijo el galeno.

Entre las líneas de investigación más prometedoras se encuentran el uso de la inteligencia artificial para detectar enfermedades de forma más temprana y el avance hacia una medicina personalizada, en la que los tratamientos respondan a las necesidades particulares y al componente genético de cada paciente. A la par, Mayo Clinic continúa trabajando en nuevas terapias para prolongar la sobrevida, con especial interés en la modificación genética.