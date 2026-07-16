camisetas únicas viajan de Lleida a la final del Mundial para una subasta en Nueva York

El moderno barrio del SoHo de Nueva York subastará un día antes de la final del Mundial entre España y Argentina una colección de 48 camisetas de lino únicas, una de cada selección del torneo, confeccionadas a mano en un proyecto impulsado por dos amigos de Lleida (España) que combina moda y arte.

Dos amigos de toda la vida de Lleida, Guillem Muñoz y Pol Joven, aterrizan esta semana en Nueva York para presentar este singular proyecto textil, una colección de camisetas hechas a mano con detalles particulares de cada país y su historia mundialista.

La iniciativa, fruto de su marca Ganxo Studio, se centra en confeccionar de forma artesanal 48 camisetas y bufandas únicas de lino, una por cada país participante en el Mundial 2026, sin réplicas, y promueve la creación de moda y arte "natural, sostenible y de calidad", según explican a EFE.

Para cada pieza se ha usado el lino de la empresa familiar José Gisbert SL, de Alicante; los complementos de las bufandas se han producido con un algodón orgánico italiano en la fábrica Chic Barcelona, de Sabadell; y las camisetas están hechas a mano por la modista catalana Cecilia Vergé, de Lleida.

Guillem y Pol se deshacen en elogios sobre la modista: "Una mujer simpatiquísima que ha hecho un trabajo increíble. Ha sido un proceso súper bonito con ella y muy intenso porque todo ha sido en poquísimos meses".

La subasta de las 48 camisetas de lino con un diseño único tendrá lugar este sábado en la tienda de ropa The Canvas SoHo (456 West Broadway, Manhattan) a partir de las 15:00 hora local (19:00 GMT), tan solo 24 horas antes de la final entre España y Argentina que convertirá la región de Nueva York en la capital mundial del fútbol.

"¿Qué mejor sitio que Nueva York para venir a presentar esta colección cuando va a ser la final del Mundial? Y justamente ahora que se ha clasificado España. El momento ha sido ideal", apuntan los creadores de Ganxo Studios.'



Iniciativa de Guillem Muñoz y Pol Joven, dos amigos de toda la vida de Lleida (España), a través de su marca Ganxo Studio.



Se realizará un día antes de la final del Mundial entre España y Argentina.

Los precios de las camisetas empezarán las subastas a partir de los 150 dólares, y se espera que la marca pueda recaudar hasta unos 10.000 dólares por toda la colección.

Guillem y Pol han establecido unos precios para las camisetas según el rendimiento de cada selección. Las de Jordania, Catar, República Checa o Uruguay pueden ser de las más baratas.

"Si la selección ha sido eliminada en fase de grupos, tendrá un precio más bajo; si ha sido eliminada en octavos, por ejemplo, tendrá un precio un poco más alto, hasta llegar hasta las que llegan a la final: España y Argentina".

Un proyecto independiente de sus trabajos

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Guillem y Pol se dedican profesionalmente a campos muy lejanos a la moda -Guillem es arquitecto y Pol trabaja en el mundo de la tecnología aplicada al deporte- y ya son "muy felices" allí, pero tienen ese 'gusanillo' por probar nuevas facetas.

"Nos pareció que era el momento ideal de arrancar un proyecto personal entre dos amigos, y la idea era hacer algo especial que fuera más allá de la moda, que tuviera más significado y más profundidad, con el mensaje de que el fútbol une a todas las culturas", detallan.

Cada una de las 48 camisetas tiene un diseño particular con una historia detrás: un número bordado que remite a un momento histórico de esa selección, unas líneas y dibujos concretos y una bufanda que sigue las tradiciones culturales propias del país.

Por ejemplo, la camiseta de Países Bajos lleva el 14 por Johan Cruyff, la de Noruega tiene detalles vikingos en la parte inferior y la camiseta de España es totalmente roja con el 6 de Andrés Iniesta, goleador en la final de 2010.

"Esperemos mantener la tradición de que el dorsal número 6 marque en la final del Mundial y Mikel Merino dé el gol del triunfo para España ante Argentina el domingo", bromean Guillem y Pol.